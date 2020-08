Más compañías anticiparon que no pueden pagar sus ON

En apenas 48 horas dos empresas anunciaron ante la Comisión Nacional de Valores que no podrán cumplir con los vencimientos de Obligaciones Negociables. Por un lado, la petrolera Roch ratificó que, vencido el plazo de gracia, no pagaría intereses por un monto de u$s280.000. En tanto que la financiera Actual SA anunció que no está en condiciones de cubrir los pagos de dos series de ON que vencen el 10 de agosto.