La sofisticada estafa que se llevó millones de dólares en criptomonedas: se hacía pasar por policía







Un falso policía engañó a un inversor británico y robó millones en criptomonedas, mostrando los riesgos de seguridad en el mundo digital.

Un estafador se hizo pasar por policía en Reino Unido y robó millones en criptomonedas, usando un plan de ingeniería social sofisticado. Depositphotos

Los millones de usuarios que hoy confían en las criptomonedas como refugio de valor enfrentan un nuevo desafío: las estafas digitales cada vez más elaboradas. En el Reino Unido, un caso reciente generó alarma al destaparse un fraude que combinó tecnología y engaños psicológicos.

La historia no solo refleja la vulnerabilidad de quienes operan en el ecosistema cripto, sino también la capacidad de los delincuentes para usar tácticas de manipulación que resultan convincentes incluso para los inversores más experimentados.

Hackeo computadora.jpg Una estafa en Reino Unido terminó con millones robados en criptomonedas, cuando un delincuente se hizo pasar por policía para engañar a su víctima. Promon Millones en segundos: la estafa que pone en riesgo al mundo de las criptomonedas Un ciudadano británico recibió una llamada de alguien que se presentó como alto oficial de la policía del Reino Unido. Con un tono persuasivo, el supuesto agente advirtió sobre un supuesto caso de filtración de datos personales vinculados a actividades delictivas. La víctima, preocupada por su seguridad financiera, siguió las instrucciones al pie de la letra.

Los estafadores apelaron al miedo y la urgencia para convencer al inversor de ingresar sus credenciales en un sitio web falso que simulaba ser oficial. Apenas la víctima colocó su información, los delincuentes accedieron a su billetera digital y transfirieron más de dos millones de libras en cuestión de segundos.

La magnitud del caso dejó en evidencia la sofisticación de la estafa. No se trató de un simple correo engañoso, sino de un plan elaborado de ingeniería social que aprovechó una combinación de datos filtrados y manipulación psicológica. El resultado: una pérdida millonaria imposible de revertir.

Los especialistas en ciberseguridad aseguran que este tipo de ataques aumentan de manera exponencial. Los criminales perfeccionan sus métodos y buscan siempre nuevas formas de explotar la confianza de los usuarios, especialmente en un mercado donde la irreversibilidad de las transacciones hace casi imposible recuperar los fondos robados. La advertencia de la policía de Reino Unido La policía británica lanzó una advertencia general: ningún oficial legítimo contactará de manera inesperada para pedir datos de acceso a billeteras digitales. Instaron a los usuarios a desconfiar de llamadas sorpresivas y a verificar cualquier comunicación directamente con las autoridades. Además, recordaron que nunca deben compartirse frases semilla ni contraseñas fuera del propio dispositivo seguro de almacenamiento. El caso sirve como recordatorio de que, aunque las criptomonedas representan innovación y libertad financiera, también implican riesgos crecientes si no se extreman las precauciones.

