El tifón Kajiki llega a Vietnam y evacúan a más de medio millón de personas

El Gobierno vietnamita evacuó cerca de 587.000 personas de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang para prevenir tragedias ante la inminente llegada del tifón Kajiki . La tormenta, que se desplaza desde el este con fuertes ráfagas, amenaza con provocar graves daños en zonas costeras y rurales del país.

Las autoridades confirmaron que 152.387 hogares debieron ser desalojados como parte del operativo preventivo. Además, se suspendió la pesca en las provincias comprendidas entre Ninh Binh y Quang Ngai, mientras que unas 60.000 embarcaciones con casi 249.000 tripulantes fueron alertadas o guiadas a puerto. Hasta el momento, más de 49.000 barcos permanecen amarrados en zonas seguras.

La región norte-centro reportó que 300.000 hectáreas de arrozales se encuentran bajo seria amenaza , junto con 77.000 hectáreas de frutales y 57.000 hectáreas de caucho. En paralelo, los embalses de la zona operan al 71-82 % de su capacidad. Para prevenir inundaciones, se han reforzado diques, abierto compuertas y reparado instalaciones vulnerables.

El operativo de emergencia cuenta con la movilización de 346.000 soldados y 8.200 vehículos , entre aeronaves, embarcaciones y blindados. También se desplegaron drones con cámaras para monitorear las áreas más expuestas. Desde el Gobierno se solicitó asistencia internacional a países como China y Filipinas , con el objetivo de garantizar refugio a buques vietnamitas en plena tormenta.

El director del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica, Mai Van Khiem, advirtió que las condiciones en mar y tierra son “extremadamente peligrosas e inseguras para todas las actividades, incluidos turismo, transportes y acuicultura”.

Según el organismo, Kajiki es la quinta tormenta tropical de la temporada en el sudeste asiático. Se encuentra a menos de 500 kilómetros de la costa norte-centro de Vietnam y genera vientos de entre 118 y 149 km/h, con ráfagas que alcanzan los 167 km/h. Avanza hacia el oeste a una velocidad cercana a los 20 km/h.

Aerolíneas suspenden y modifican vuelos por el tifón

La principal aerolínea de Vietnam ajustó su plan de operaciones en los aeropuertos de Phu Bai (Hue), Dong Hoi (Quang Tri) y Tho Xuan (Thanh Hoa) durante los días 24 y 25 de agosto debido al tifón Kajiki. En Phu Bai, se cancelaron vuelos entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh hacia Hue, mientras que el 25 de agosto operarán con horarios modificados a partir del mediodía.

En Dong Hoi, los vuelos entre Hanoi – Dong Hoi y Ciudad Ho Chi Minh – Dong Hoi fueron cancelados el 25 de agosto, y en Tho Xuan se suspendieron todos los vuelos hacia Ciudad Ho Chi Minh ese mismo día. Además, otras rutas nacionales e internacionales podrían verse afectadas en cadena, y los pasajeros recibirán asistencia conforme a la normativa vigente.

El Grupo Vietnam Airlines, que incluye Vietnam Airlines, Pacific Airlines y Vasco, recomendó a los viajeros mantener el cinturón de seguridad abrochado durante todo el trayecto, incluso cuando la señal luminosa esté apagada, como medida preventiva frente a turbulencias. La aerolínea continuará supervisando las condiciones meteorológicas y actualizará los cambios de programación a través de su página web, fanpage oficial, mensajes de texto o correo electrónico dirigido a los clientes.