El Gobierno vietnamita evacuó cerca de 587.000 personas de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang para prevenir tragedias ante la inminente llegada del tifón Kajiki. La tormenta, que se desplaza desde el este con fuertes ráfagas, amenaza con provocar graves daños en zonas costeras y rurales del país.
El tifón Kajiki llega a Vietnam y evacúan a más de medio millón de personas
Las autoridades evacúan miles de hogares y alertan sobre el riesgo en agricultura, pesca y transporte ante la llegada del potente tifón Kajiki.
-
Ucrania lanzó un ataque con drones sobre instalaciones estratégicas rusas
-
El papa León XIV pidió por la paz en Ucrania, en medio de las negociaciones con Rusia
Las autoridades confirmaron que 152.387 hogares debieron ser desalojados como parte del operativo preventivo. Además, se suspendió la pesca en las provincias comprendidas entre Ninh Binh y Quang Ngai, mientras que unas 60.000 embarcaciones con casi 249.000 tripulantes fueron alertadas o guiadas a puerto. Hasta el momento, más de 49.000 barcos permanecen amarrados en zonas seguras.
La región norte-centro reportó que 300.000 hectáreas de arrozales se encuentran bajo seria amenaza, junto con 77.000 hectáreas de frutales y 57.000 hectáreas de caucho. En paralelo, los embalses de la zona operan al 71-82 % de su capacidad. Para prevenir inundaciones, se han reforzado diques, abierto compuertas y reparado instalaciones vulnerables.
Fuerzas Armadas en máxima alerta
El operativo de emergencia cuenta con la movilización de 346.000 soldados y 8.200 vehículos, entre aeronaves, embarcaciones y blindados. También se desplegaron drones con cámaras para monitorear las áreas más expuestas. Desde el Gobierno se solicitó asistencia internacional a países como China y Filipinas, con el objetivo de garantizar refugio a buques vietnamitas en plena tormenta.
El director del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica, Mai Van Khiem, advirtió que las condiciones en mar y tierra son “extremadamente peligrosas e inseguras para todas las actividades, incluidos turismo, transportes y acuicultura”.
Según el organismo, Kajiki es la quinta tormenta tropical de la temporada en el sudeste asiático. Se encuentra a menos de 500 kilómetros de la costa norte-centro de Vietnam y genera vientos de entre 118 y 149 km/h, con ráfagas que alcanzan los 167 km/h. Avanza hacia el oeste a una velocidad cercana a los 20 km/h.
Aerolíneas suspenden y modifican vuelos por el tifón
La principal aerolínea de Vietnam ajustó su plan de operaciones en los aeropuertos de Phu Bai (Hue), Dong Hoi (Quang Tri) y Tho Xuan (Thanh Hoa) durante los días 24 y 25 de agosto debido al tifón Kajiki. En Phu Bai, se cancelaron vuelos entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh hacia Hue, mientras que el 25 de agosto operarán con horarios modificados a partir del mediodía.
En Dong Hoi, los vuelos entre Hanoi – Dong Hoi y Ciudad Ho Chi Minh – Dong Hoi fueron cancelados el 25 de agosto, y en Tho Xuan se suspendieron todos los vuelos hacia Ciudad Ho Chi Minh ese mismo día. Además, otras rutas nacionales e internacionales podrían verse afectadas en cadena, y los pasajeros recibirán asistencia conforme a la normativa vigente.
El Grupo Vietnam Airlines, que incluye Vietnam Airlines, Pacific Airlines y Vasco, recomendó a los viajeros mantener el cinturón de seguridad abrochado durante todo el trayecto, incluso cuando la señal luminosa esté apagada, como medida preventiva frente a turbulencias. La aerolínea continuará supervisando las condiciones meteorológicas y actualizará los cambios de programación a través de su página web, fanpage oficial, mensajes de texto o correo electrónico dirigido a los clientes.
Dejá tu comentario