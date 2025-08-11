Argentina se posiciona como el mercado cripto con más potencial de Latinoamérica







Entre julio de 2023 y junio de 2024, los argentinos recibieron u$s91 mil millones en transacciones on-chain , siendo el país más activo en la recepción de criptomonedas.

El uso de criptomonedas continúa creciendo en Argentina. Pexels.

Argentina fue reconocido como uno de los países referentes en blockchain y Web3 en Latinoamérica. Entre julio de 2023 y junio de 2024, los argentinos recibieron u$s91 mil millones en transacciones on-chain, siendo el país más activo en la recepción de cripto, superando a Brasil, según un análisis de Sherlock Communications.

A su vez, el informe “Geografía de las Criptomonedas 2024” de Chainalysis destaca que Argentina es el segundo mayor mercado de criptomonedas de Latinoamérica, sólo por detrás de Brasil, aunque en el último tiempo fue ganando terreno y es considerado como el mercado más prometedor de la región, con altos niveles de regulación y adopción.

El uso de criptomonedas en Latinoamérica El sexto Informe Blockchain LATAM 2025, Ecosistema y Actualizaciones Regulatorias en Latinoamérica, analiza los ecosistemas digitales y los avances regulatorios de la región y destaca cómo el desarrollo blockchain se está adoptando como una herramienta estratégica para promover la inclusión financiera y la estabilidad económica, con especial énfasis en el rol de las stablecoins y el dominio de Ethereum en las transacciones en plataformas blockchain.

“La investigación muestra que la región está construyendo soluciones reales a los urgentes desafíos sociales, ambientales y económicos. Aún faltan reglas claras, pero están en camino y abrirán la puerta a viajes, remesas y comercio basados en stablecoins; auditorías electorales on-chain; y la tokenización de bienes raíces y bonos gubernamentales", explicó Luiz Eduardo Abreu Hadad, consultor e investigador de Blockchain de Sherlock Communications.

El informe también destaca que Argentina, Brasil y México son las economías locales más grandes y continúan liderando la adopción y el desarrollo de blockchain y Web3, mientras que Colombia y Perú se perfilan como "estrellas emergentes" en este contexto.

A su vez, se realizó una encuesta a programadores de la región y reveló que la elección de plataformas blockchain se basa cada vez más en criterios prácticos como la calidad del entorno de desarrollo y la experiencia del equipo. Sin embargo, persisten obstáculos para la adopción masiva, como la falta de soporte, las estafas y la incertidumbre regulatoria.

