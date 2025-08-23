El empresario que creó la competencia de Barbie y generó una fortuna de millones: quién es Isaac Larian

Construyó un imperio de muñecas que explotó en el año 2001 y le pudo competir de igual a igual a un gigante de miles de millones.

El multimillonario de origen iraní, Isaac Larian , supo construir uno de los imperios más coloridos y creativos de la industria de la juguetería moderna. Compitió de igual a igual con las muñecas Barbie con una creación propia que conquistaron el corazón de millones de niños alrededor del mundo.

Se trata de las legendarias Bratz , una versión audaz y rebelde que se convirtió en una sensación cultural. Conocidas por sus cabezas de gran tamaño, su moda vanguardista y su diversidad étnica, las muñecas conectaron con las niñas y rompieron el dominio de la marca insignia de Mattel .

El camino de Larian no fue fácil. Su carrera estuvo marcada por demandas, rivalidades comerciales y controversias públicas. Nacido en Teherán, con 5 hermanos por delante, creció en la pobreza. Su padre vendía textiles y creía que dormir era una pérdida de tiempo, una filosofía que Larian aún cita.

En 1971, compró un billete de ida a Los Ángeles con solo 750 dólares. Mientras trabajaba de camarero, se financió sus estudios en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, donde se licenció en ingeniería civil. Sus planes de regresar a casa se desestimaron tras la llegada al poder del ayatolá.

Con su hermano Fred, lanzó un modesto negocio de importación y exportación en 1979. Empezaron con baratijas de lata y luego se pasaron a la electrónica de consumo. A principios de los 80, tuvieron un gran éxito al reempaquetar la Game & Watch de Nintendo, alcanzando 21 millones de dólares en ventas en su primer año.

En 1993, Larian lanzó MGA Entertainment, convirtiéndose inicialmente en licenciatario de los populares juguetes de los Power Rangers. Su primer gran éxito original llegó en 1997 con Singing Bouncy Baby, una muñeca parlante que encabezó las listas de ventas navideñas.

Miles de millones: el patrimonio de Isaac Larian

Pero su verdadero éxito llegó en 2001 con el lanzamiento de las Bratz. Las muñecas Bratz, con sus cabezas enormes, labios carnosos y moda vanguardista, eran todo lo que Barbie no era, y ese era precisamente el objetivo. Las muñecas se convirtieron en una sensación cultural y un éxito comercial, con ventas valoradas en 800 millones de dólares en 2005 y desbancando brevemente a Barbie como la muñeca más vendida en Estados Unidos.

En la actualidad, se estima que la fortuna del magnate Isaac Larian ronda los 1100 millones de dólares.