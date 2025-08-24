Se convirtió en millonario de la noche a la mañana, pero quedó en la ruina por sus malas decisiones







Consiguió millones de dólares por pura suerte, pero lejos de administrarlos, derrochó todo en una vida de excesos.

Pudo multiplicar los millones que consiguió por la suerte, pero no aprovechó el dinero y se excedió en gastos.

Un recolector de basura ganó millones en la lotería, transformando su vida al instante. Los excesos y decisiones erradas lo llevaron a perderlo todo. La vida de Michael Carroll, marcada por altibajos, captó la atención global al mostrar el impacto de una riqueza súbita mal gestionada en pocos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una fortuna inicial inmensa, Carroll vivió entre lujos desenfrenados. Su caso, ampliamente seguido, expone las consecuencias de la falta de control financiero. Los detalles de su ascenso y caída revelan cómo una oportunidad única se desvaneció por elecciones impulsivas y un estilo de vida caótico.

michael_carroll_1jpeg Con los millones que ganó, logró captar la atención de la gente y fue una fugaz figura pública en el Reino Unido. La historia de Michael Carroll En 2002, Michael Carroll, un recolector de basura de 19 años, ganó 9.7 millones de libras en la Lotería Nacional Británica, unos 12.2 millones de dólares. La noticia lo convirtió en una figura pública, dejando su empleo para abrazar un estilo de vida lujoso y extravagante.

Carroll adquirió una mansión, joyas de oro y organizó fiestas con camiones de champán. Apodado El gran Gatsby, gastó sin control en drogas, alcohol y mujeres, alardeando de relaciones con 4 mil personas. Sus excesos lo llevaron a una fama fugaz, pero problemática.

Sin experiencia financiera, intentó invertir en negocios que fracasaron. Sus problemas legales crecieron, con más de 30 arrestos por drogas y conducción temeraria. En pocos años, su fortuna comenzó a desvanecerse, dejando deudas y un estilo de vida insostenible que marcó su declive.

De millonario a la ruina: qué pasó con Carroll La fortuna de Carroll se agotó en menos de una década por gastos desmedidos y malas inversiones. Su mansión, destrozada por el descontrol, fue vendida a bajo precio. En 2013, se declaró en bancarrota, quedándose sin nada de la riqueza que alguna vez tuvo. Desesperado, compró más billetes de lotería sin éxito. Tras vivir en un hotel para indigentes y trabajar en fábricas y mataderos, se mudó a Escocia en 2019. Allí retomó su antiguo empleo como recolector de basura, buscando una vida más estable. A los 40 años, Carroll vive en un modesto apartamento en Elgin, Escocia, y se casó nuevamente con su exesposa. Sin arrepentimientos, valora su vida sencilla. Su caso, seguido ampliamente, evidencia cómo la riqueza mal gestionada puede evaporarse, dejando solo lecciones amargas.

Temas Millones