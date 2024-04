Las 5 mujeres más poderosas, pero poco conocidas en el mundo de los negocios.

Christy demuestra que no sólo fue capaz de escoger una buena familia para casarse, sino también para mantener la empresa cuando se quedó viuda. Otra fuente de la riqueza de Christy es su participación del 27% en First Solar Company, convirtiéndola en la más rica de los Waltons. Está clasificada como la mayor filántropa femenina de acuerdo con la cantidad de dinero que dona como porcentaje de su riqueza. a la caridad. Además, es reconocida por participar en muchas organizaciones sin fines de lucro. Aparte de aumentar y mantener su dinero, es de muy bajo perfil en su lugar de residencia, Jackson, Wyoming.

150303023740_christy_walton_624x351_getty.jpg El padre de Walton fue el fundador de una de los mayores tiendas minoristas del mundo, Wal-Mart.

Las mujeres más poderosas: Liliane Bettencourt

Francesa de nacimiento y ya fallecida, llegó a ser la mujer más rica del mundo, debido principalmente al aumento persistente del valor de las acciones de su empresa. Liliane ha sido la principal accionista de L’Oreal desde que su padre murió en 1957.

Desde 2012, sin embargo, cuando perdió la batalla legal con su hija Françoise Bettencourt Meyers, ya no participaba en la gestión de L’Oreal y fue reemplazada en el Directorio de la empresa por su nieto de 25 años, Jean-Víctor Meyers.

Ya retirada de los grandes negocios Liliane se dedicó a la filantropia. En 1987, junto con su esposo y su hija, creó la Fundación Bettencourt Schueller que apoya y desarrolla proyectos humanitarios, médicos y culturales, que la tenía como su principal colaboradora.

Esta fundación también patrocina muchos premios, por ejemplo, el “Premio anual Liliane Bettencourt para Ciencias de la Vida”, que se otorga al principal investigador europeo biomédico menor de 45 años. Además, la fundación ayudó a financiar el ala Claude Monet en el Museo Marmottan Monet.

Que-devient-Liliane-Bettencourt-en-retrait-depuis-2012.jpg Francesa de nacimiento y ya fallecida, llegó a ser la mujer más rica del mundo

Las mujeres más poderosas: Jacqueline Mars

Junto con sus dos hermanos, es la dueña del fabricante de dulces Mars, la mayor empresa de dulces del mundo. El abuelo de Jacqueline, Frank, fundó la compañía en 1911, y hoy en día fabrica los dulces más populares, tales como Mars, M & M, Snickers, Twix, Milky Way, Uncle Ben’s Rice, etc. Jacqueline y sus hermanos están todos en el directorio de la empresa, pero no tienen ningún papel en las operaciones administrativas diarias.

En 2013, Jacqueline Mars estuvo involucrada en un accidente automovilístico, cuando su Porsche SUV 2004 chocó contra una minivan Chrysler con seis personas a bordo. Una mujer de 86 años falleció en el lugar, mientras que la conductora, que estaba embarazada de ocho meses, perdió el niño. Mars fue acusada de conducción temeraria cargo del que se declaró culpable y por el que fue condenada a pagar una cuantiosa multa mientras que su licencia de conducir se le suspendió por seis meses. Jacqueline manifestó que ella iba a ayudar a todas las víctimas del accidente y que siempre viviría con pena y dolor por lo que pasó.

16745746329810.jpg Es la dueña del fabricante de dulces Mars

Las mujeres más poderosas: Susanne Quandt

La mujer más rica de Alemania ocupa un puesto en la lista de multimillonarios, y le debe su fortuna a la participación en la fábrica de automóviles BMW que heredó de su padre, Herbert Quandt, quien a su vez amasó su riqueza durante la Segunda Guerra Mundial, dada su relación con el Tercer Reich y su empresa AFA (hoy VARTA), fabricante de baterías.

Susanne, su madre Johanna Quandt y su hermano Stefan Quandt controlan el 50% de BMW y los tres son multimillonarios. Casada con Jan Klatten desde 1990 tienen tres hijos. Viven en Münich. Es una de las más importantes donantes de la Unión Demócrata Cristiana, un partido político de centro-derecha.

En 2007, fue galardonada con el Bayerischer Verdienstorden, la Orden del Mérito de Baviera. De bajísimo perfil cuando se da cuenta de que su riqueza es a veces un problema, comienza a trabajar de incógnito a menudo con el seudónimo de Susanne Kant. Su fortuna en la actualidad es de uSs26,1 billones.

Captura de pantalla 2024-04-01 123845.png La mujer más rica de Alemania ocupa un puesto en la lista de multimillonarios

Las mujeres más poderosas: Laurene Powell Jobs

La viuda de Steve Jobs, cofundador y ex CEO de Apple, Laurene Powell Jobs, de 53 años, posee un patrimonio neto de aproximadamente u$s12,9 billones, también es la mayor accionista individual de The Walt Disney Company.

Es la fundadora y presidenta de Emerson Collective, organización que se centra en la promoción de reformas sociales y ayuda a los estudiantes de escasos recursos. Fundó, con Carlos Watson, College Track, un programa de finalización de estudios universitarios sin fines de lucro en East Palo Alto.

Desde 2013, tiene un sitial en los Directorios de College Track, Conservation International, The Foundation for Excellence in Education, NewSchools Venture Fund y la Universidad de Stanford. También está involucrada en la política y fue una de las principales aportantes de Ready for Hillary, organización que apoyó la candidatura presidencial de Hillary Clinton.