FATE: la Justicia comenzará a pagar este mes los salarios caídos con fondos embargados a la empresa

El Sindicato del Neumático informó que a partir del 16 de mayo se transferirá el dinero a trabajadores que hayan registrado su reclamo. Hasta ahora serían 811. Además el Ministerio de Trabajo bonaerense citó a otra audiencia el viernes próximo.

El conflicto en FATE comenzó con el cierre de la planta de San Fernando el 18 de febrero pasado.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) informó que la Justicia comenzará a pagar salarios adeudados a los trabajadores de FATE con fondos provenientes del embargo por más de $3.000 millones aplicado a la empresa.

Según el comunicado difundido por el gremio, el proceso se iniciará el próximo 16 de mayo y favorece hasta el momento a unos 811 trabajadores que presentaron formalmente su reclamo.

En paralelo, el Sutna informó que hubo una nueva convocatoria a audiencia de conciliación por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a pesar de la negativa de la compañía a seguir negociando en esa instancia administrativa.

El sindicato sostuvo que la medida judicial se produce “a pesar de todas las trabas que colocó la patronal de Javier Madades Quintanilla, intentando fallidamente negar el carácter de lockout existente en la fábrica FATE”.

En ese marco, indicó que “ la Justicia empezará a hacer efectivo el pago de salarios con el dinero embargado a esa patronal ”, en lo que representa un avance en el reclamo de los trabajadores frente al cierre de la planta.

De acuerdo con la comunicación, el Juzgado laboral N°17 fijó como fecha de pago el 16 de mayo y anunció la transferencia a los empleados que ya formalizaron su reclamo en la seccional San Fernando del sindicato.

El comunicado detalla que el tribunal “anunció la transferencia a los trabajadores que fueron los primeros en firmar en la Seccional San Fernando del SUTNA el reclamo”, al tiempo que informó la existencia de listados con casos en los que deberán corregirse datos personales para poder concretar los pagos.

En paralelo, el juzgado dejó abierta la discusión sobre el universo total de trabajadores alcanzados por la medida, al señalar que continúa en revisión “la totalidad de los trabajadores que forman parte de la plantilla a mayo de 2025”.

Este punto resulta central en el conflicto, dado que el alcance final de los pagos dependerá de la validación de esa nómina, que al momento del cierre de la planta -el 18 de febrero pasado- contaba con 920 personas.

Convocan a completar las planillas de reclamo

Desde el gremio indicaron que la seccional San Fernando convocará a los empleados habilitados para cobrar con el objetivo de completar los trámites administrativos requeridos. En ese sentido, explicaron que se les entregará una planilla que deberá ser presentada ante el juzgado antes del viernes para poder acceder a las transferencias.

Asimismo, informaron que continúan sumándose adhesiones al reclamo: “Se estarán presentando cientos de firmas con este mismo reclamo, las cuales hasta el momento ascienden exactamente a 811, número que se incrementa día a día”.

El Sutna también planteó que la decisión judicial refuerza su posición respecto de la situación de la empresa y el conflicto laboral. En el comunicado afirmó que “crecen los argumentos jurídicos y, a la vez, el entendimiento de la opinión pública y de todos los poderes del país sobre la necesidad de hacer efectiva la reapertura de la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo del país”.

En ese marco, el sindicato vinculó el conflicto con el contexto socioeconómico general, al señalar que “en toda la Argentina crece la crítica del pueblo ante el aumento del desempleo, el hambre y la desigualdad”.

Y sostuvo que esa situación “no sólo apunta al gobierno nacional sino, claramente, a todos los factores de poder político que pretenden actuar pasivamente ante la destrucción de las condiciones de vida de las familias trabajadoras”.

El gremio ratificó el pedido de audiencia con Kicillof

El gremio pidió la intervención política directa en el conflicto y ratificó que seguirá pidiendo una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En esa línea, volvió a sostener que la empresa incurre en una medida ilegal al afirmar que “la empresa FATE está ejerciendo un ilegal lock out, tal como esta medida judicial lo demuestra”.

En relación con la situación financiera de la compañía, el Sutna indicó que, según su interpretación, no existen impedimentos económicos estructurales para la continuidad de la actividad.

El comunicado señala que “desde un principio no se presentó quiebra, ni llamado a concurso de acreedores” y agrega que “se está preservando con celo la vigencia de la marca FATE, firma que en mayo de 2025 fue capitalizada por 1.900 millones de dólares”.

A partir de ese diagnóstico, el sindicato impulsa una alternativa de intervención estatal transitoria mediante un proyecto legislativo.

En ese sentido, sostuvo que “la intervención de su directorio mediante el proyecto de ley de ‘ocupación temporal’ presentado en la Legislatura bonaerense no implicaría gasto alguno”, y argumentó que permitiría “garantizar la protección de la única fabricante de cubiertas para el transporte de carga y personas del país, administrando una empresa con liquidez y capital propio más que suficiente para su funcionamiento y crecimiento”.

El conflicto también mantiene activa la vía administrativa. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires notificó al sindicato la convocatoria a una nueva audiencia de conciliación, que se realizará de manera virtual el próximo viernes 8 de mayo a las 10:00. Finalmente, el Sutna anticipó que continuará con su estrategia de presión en distintos frentes. El comunicado concluye que “se estarán anunciando múltiples acciones gremiales, jurídicas, parlamentarias, sociales y de carácter internacional”, en el marco de un plan de lucha que, según indicaron, “sólo se interrumpirá con la puesta en marcha de la empresa y la garantía de la continuidad laboral de todos los trabajadores”.