Llegaron a Río Negro las monoboyas para VMOS

Arribaron desde Emiratos Árabes Unidos al puerto de San Antonio Este. Se trata de un nuevo hito en el desarrollo de la infraestructura que permitirá conectar la producción de Vaca Muerta.

Las dos monoboyas que formarán parte del sistema de exportación offshore de VMOS arribaron desde Emiratos Árabes Unidos al Puerto de San Antonio Este, en Río Negro , marcando un nuevo hito en el desarrollo de la infraestructura que permitirá conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

Las estructuras constituyen el componente central de la Terminal Marítima offshore del proyecto y serán instaladas frente a las costas de Punta Colorada como parte del sistema que permitirá que, por primera vez, arriben al país los VLCC (Very Large Crude Carrier) los buques petroleros más grandes del mundo.

“Las monoboyas son un componente estratégico de la infraestructura de exportación de VMOS. Su llegada a Río Negro marca un nuevo paso en la construcción de una solución logística de escala internacional que permitirá acompañar el crecimiento de la producción y potenciar las exportaciones energéticas del país” , señaló Gustavo Chaab , CEO de VMOS.

Las dos monoboyas son del tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring), una tecnología ampliamente utilizada en terminales petroleras offshore de todo el mundo. Este sistema permite que los buques tanque se amarren en altamar para realizar operaciones de carga sin necesidad de construir un muelle fijo.

Una vez instaladas, estarán ubicadas a aproximadamente a siete kilómetros de la costa y conectadas al sistema submarino mediante cañerías flexibles de gran diámetro y equipamiento de monitoreo y control remoto de última generación. Cada una de las monoboyas estará anclada al lecho marino mediante seis anclas de alta capacidad, diseñadas para garantizar una operación segura y eficiente bajo condiciones marítimas exigentes.

Junto con las monoboyas, el sistema offshore incluye estructuras submarinas denominadas PLEM (Pipeline End Manifold), que funcionarán como punto de conexión entre el oleoducto y las instalaciones de carga en el mar.

Una vez en operación, el sistema estará preparado para recibir a los buques VLCC que permiten transportar dos millones de barriles de crudo por viaje. Esta posibilidad de operar con buques de gran escala constituye una de las principales ventajas del sistema offshore desarrollado para Punta Colorada y fortalecerá la competitividad de las exportaciones argentinas.

La llegada de las monoboyas se suma a los avances registrados en los distintos frentes de obra del proyecto y representa un paso clave hacia la puesta en marcha del VMOS, una infraestructura estratégica para consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales polos exportadores de energía de la región.