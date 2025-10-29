Logró miles de millones al administrar la empresa familiar, pero terminó en la ruina por el juego

Todo el éxito que había conseguido con su administración, fue dilapidado por su ludopatía creciente.

Lo que comenzó como una historia de éxito empresarial de miles de millones de dólares terminó convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de pérdida de fortuna por adicción al juego . Durante años, este empresario estadounidense logró multiplicar las ganancias de la compañía familiar y llevarla a la cima. Sin embargo, su brillante carrera empresarial quedó en el olvido.

Terrance Watanabe , heredero de una de las fortunas más reconocidas en el mundo del comercio, pasó de liderar un negocio millonario a convertirse en uno de los mayores perdedores en la historia de Las Vegas , dilapidando gran parte de su riqueza en los casinos.

Terrance Watanabe nació en el seno de una familia japonesa-estadounidense dueña de Oriental Trading Company , una empresa dedicada a la venta al por mayor de artículos de fiesta, juguetes y productos escolares. Fundada por su padre en 1932, la compañía creció hasta convertirse en un referente dentro del mercado minorista estadounidense.

Al asumir la dirección de la empresa en la década de 1970, Watanabe modernizó el modelo de negocio , amplió la oferta de productos y llevó las operaciones a nivel nacional. Su capacidad para innovar y su visión estratégica lo convirtieron en un empresario exitoso, logrando que la firma genere miles de millones en ingresos .

Sin embargo, tras años de crecimiento, decidió vender su participación en la compañía en 2000. Fue entonces cuando comenzó a frecuentar los casinos de Las Vegas , encontrando en el juego una nueva forma de adrenalina y desafío personal. Lo que al principio parecía un pasatiempo inofensivo se transformó pronto en una obsesión que marcaría el declive de su vida financiera y personal.

Miles de millones perdidos en el casino: la caída de Watannabe

Entre 2007 y 2008, Terrance Watanabe perdió una cifra impactante: más de 200 millones de dólares en distintos casinos de Las Vegas, principalmente en el Caesars Palace y el Rio. Sus apuestas eran tan altas que llegó a representar hasta el 6% de los ingresos anuales de Caesars Entertainment, algo nunca antes visto en la industria del juego.

Watanabe pasaba jornadas enteras apostando grandes sumas en mesas de blackjack y ruleta, y se estima que llegó a jugar hasta 5 millones de dólares por día. Su adicción fue tal que los propios casinos le ofrecían habitaciones de lujo, transporte privado, comidas exclusivas y otros beneficios con tal de mantenerlo jugando.

Finalmente, su fortuna se desvaneció por completo. Las pérdidas millonarias derivaron en disputas legales con los casinos, que lo acusaron de no saldar sus deudas, mientras que él alegó haber sido explotado por su adicción. Hoy, Terrance Watanabe es recordado como el ejemplo extremo de cómo el éxito empresarial puede desmoronarse bajo el peso de una obsesión, transformando a un millonario visionario en uno de los mayores perdedores de la historia del juego.