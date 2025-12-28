El magnate de la NFL que quiere usar sus millones para expandirse en distintos deportes: quién es Stephen Ross + Seguir en









Si bien su principal pasión es el fútbol americano, entendió que debía acaparar otras disciplinas para aumentar su propia fortuna.

Hay quienes entienden a la perfección el mundo de los negocios y generan miles de millones de dólares. En distintas áreas, logran desarrollar al máximo sus emprendimientos, ya sea con una base previa o no, pero no se quedan conformes con eso. La ambición muchas veces puede ser la puerta a cosas más grandes.

Stephen Ross consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del fútbol americano en Estados Unidos, pero sintió que podía ir más allá. Con su visión, consiguió posicionarse como uno de los magnates del deporte más respetados en todo el planeta.

Stephen Ross Bloomberg Ross ha demostrado talento para explotar distintas disciplinas con su empresa. Bloomberg Quién es Stephen Ross y cómo consiguió su fortuna Ross hizo su fortuna en el desarrollo inmobiliario a través de Related Companies, fundada en 1972. La empresa creció inicialmente con proyectos de vivienda beneficiados por incentivos fiscales y luego avanzó hacia desarrollos urbanos de gran escala. Con el tiempo, Related se convirtió en uno de los mayores desarrolladores del país, detrás de proyectos como el Deutsche Bank Center en Nueva York y Hudson Yards, un complejo de 11 hectáreas que integra oficinas, viviendas, comercios y espacios públicos.

En 2008, Ross aplicó ese mismo enfoque al deporte al convertirse en accionista mayoritario de los Miami Dolphins y del estadio de la franquicia, hoy conocido como Hard Rock Stadium. El control del recinto le permitió diversificar ingresos más allá de la NFL, incorporando grandes eventos deportivos, espectáculos y competencias internacionales bajo una misma infraestructura.

Esa expansión se profundizó con la creación de RSE Ventures y Relevent Sports Group. A través de Relevent, Ross se convirtió en un actor central del fútbol internacional en Estados Unidos al manejar derechos comerciales y la organización de partidos de clubes europeos, además de mantener acuerdos con la UEFA para la comercialización de la Champions League en el mercado estadounidense.

En paralelo, su estructura empresarial impulsó eventos de tenis como el Miami Open y desarrolló el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 alrededor del Hard Rock Stadium, consolidando un esquema que conecta distintos deportes bajo un mismo modelo de negocios. Miles de millones: el patrimonio de Stephen Ross El patrimonio neto de Stephen Ross está estimado en 10 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a que es presidente y accionista mayoritario de Related Companies, además de participar en un número importante de empresas, y ser dueño de los Miami Dolphins de la NFL, así como también del Hard Rock Stadium. Entre sus actividades caritativas más destacadas, la principal está vinculada a su alma máter, la Universidad de Michigan. Entre 2004 y 2013 donó aproximadamente 300 millones de dólares, destinados principalmente a la Escuela de Negocios Ross y al departamento deportivo de la institución.

