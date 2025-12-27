El multimillonario que fue tan exitoso con sus casinos que le dio nombre a una ciudad de Estados Unidos + Seguir en









El empresario fue una eminencia en su Estado, además de ser clave en el desarrollo de la comunidad, que le otorgó un enorme reconocimiento.

Con su increíble fortuna tomó decisiones que al día de hoy le son cuestionadas. Las Vegas Review-Journal

El éxito puede alcanzarse de distintas formas, pero hacerlo reiteradas veces no es fácil. Primero, forjar una fortuna de miles de millones sin grandes ayudas y en medio de dudas, y luego algo aún más difícil: convertirse en una figura tan influyente para una comunidad que termine recibiendo un honor enorme.

Don Laughlin quedó inmortalizado debido a que su influencia fue tan relevante que una ciudad lleva su nombre. Sin haber terminado la escuela, escaló posiciones hasta convertirse en una de las personalidades más importantes de su región.

Don Laughlin AP La figura empresarial fue una personalidad importante en el desarrollo comercial de Las Vegas. AP Cómo Don Laughlin construyó su imperio y dio nombre a una ciudad Nacido en Minnesota, Laughlin comenzó a generar ingresos siendo adolescente como trampero de pieles. Con ese dinero compró máquinas tragamonedas que instaló en pabellones de caza, un negocio tan rentable que lo llevó a abandonar la escuela cuando ya ganaba unos 500 dólares semanales. A fines de los años 50 se mudó a Las Vegas, donde compró su primer casino, el 101 Club, que operó hasta 1964.

Ese año marcó un punto de inflexión. Mientras sobrevolaba en su avión privado la zona del río Colorado, cerca de la presa Davis, identificó el potencial turístico de un área prácticamente ignorada. Poco después adquirió un motel cerrado de ocho habitaciones frente al río por 250 mil dólares y lo transformó en el Riverside Resort, un complejo que combinaba hospedaje, salas de apuestas y servicios básicos orientados al público viajero.

El crecimiento fue sostenido durante décadas. El Riverside sumó torres hoteleras, más de mil habitaciones, nuevas salas de juego, un museo del automóvil y servicios complementarios. Laughlin también financió infraestructura clave, como un puente sobre el río Colorado y la ampliación del aeropuerto local, lo que facilitó el acceso desde otros estados y consolidó el flujo turístico.

Con el desarrollo del complejo, el asentamiento comenzó a ser identificado con su apellido. Cuando se estableció la oficina de correos, el nombre Laughlin quedó oficialmente registrado y dio origen a la ciudad de Laughlin, Nevada. Don Laughlin continuó involucrado en la gestión diaria de sus negocios hasta edad avanzada y murió el 22 de octubre de 2023, a los 92 años, en la ciudad que él mismo había creado. Miles de millones: de cuánto fue el patrimonio de Laughlin Al momento de su muerte, Don Laughlin contaba con un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Eso se debía a su rol como empresario de juegos de azar, bienes raíces y ganadería, actividades que desarrolló en Nevada. De manera llamativa, antes de morir invirtió una parte considerable de su fortuna en Alcor Life Extension Foundation, una organización sin fines de lucro que promueve e investiga la criónica, un procedimiento que consiste en la preservación de cuerpos y cerebros humanos en nitrógeno líquido tras la confirmación legal de la muerte, con la esperanza de una posible reanimación futura. Su cuerpo permanece allí, ya que partió de este mundo con la idea de regresar algún día gracias a los avances tecnológicos.

