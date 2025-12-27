Cuáles son los multimillonarios de la tecnología que más dinero ganaron en 2025

El ranking de las siete personas que más ganaron con sus empresas o proyectos tecnológicos lo continúa encabezanfo Elon Musk. La inteligencia artificial fue de los principales impulsores de las fortunas.

Durante 2025 , las principales fortunas vinculadas a la industria tecnológica registraron incrementos extraordinarios, impulsados por la inteligencia artificial , la expansión bursátil y la revalorización de compañías estratégicas . De acuerdo con Forbes, el año cerró con un reducido grupo de millonarios que concentró las mayores ganancias individuales del planeta.

En la cima del listado se ubicó Elon Musk , quien consolidó su liderazgo global gracias al desempeño combinado de SpaceX , Tesla y xAI Holdings , en un contexto de fuerte apetito inversor por los activos tecnológicos.

Según el relevamiento de Forbes , Elon Musk finalizó 2025 con una fortuna estimada en u$s754.400 millones , luego de sumar u$s333.200 millones en apenas doce meses, un ritmo equivalente a u$s935 millones diarios .

El salto patrimonial se explicó por la valuación récord de SpaceX , que escaló hasta u$s800.000 millones , el crecimiento anual del 22% en Tesla y el avance de xAI Holdings , que negoció nuevas rondas de financiamiento con una valuación cercana a u$s230.000 millones . Estos números lo posicionaron con amplia ventaja en el ranking global.

Detrás de Musk se ubicaron los históricos creadores de Google. Larry Page cerró el año con un patrimonio de u$s254.700 millones , tras incrementar su fortuna en u$s98.700 millones . El crecimiento se apoyó en un hito financiero: por primera vez, Google superó los u$s100.000 millones de ingresos trimestrales y fortaleció su liderazgo en inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini 3 , que, según Forbes , superó a sus principales competidores.

En el tercer lugar apareció Sergey Brin, quien alcanzó u$s235.100 millones luego de sumar u$s86.100 millones en 2025. El buen desempeño bursátil de Alphabet resultó determinante en un año marcado por la consolidación de la compañía en el negocio de la IA.

El protagonismo de Nvidia, Oracle y Meta

Otro de los grandes ganadores fue Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien terminó el año con u$s159.500 millones, tras incorporar u$s42.300 millones a su patrimonio. En octubre de 2025, la compañía logró un hecho histórico al convertirse en la primera empresa cotizante en superar una valuación de u$s5 billones, impulsada por la demanda global de chips para inteligencia artificial.

Larry Page y Sergei Brin, creadores de Google Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google. Archivo

En tanto, Larry Ellison acumuló una fortuna de u$s250.300 millones, con una ganancia anual de u$s40.600 millones. El 10 de septiembre de 2025, protagonizó la mayor suba diaria registrada para un multimillonario, cuando las acciones de Oracle avanzaron 36%. Además, incursionó en el negocio de medios y entretenimiento. En un acto de campaña citado por Forbes, Donald Trump afirmó: “Creo que va a dirigir CBS realmente bien, y pienso que está haciendo un buen trato para comprarla”.

Por su parte, Mark Zuckerberg alcanzó un patrimonio de u$s226.800 millones, luego de sumar u$s24.300 millones durante el año. Meta reportó ingresos por u$s141.000 millones en los primeros nueve meses de 2025, con un crecimiento interanual del 21%, apalancado en su estrategia de inteligencia artificial.

El representante latinoamericano del ranking

El único no estadounidense del top fue Carlos Slim Helú, quien cerró 2025 con un patrimonio de u$s101.600 millones, tras incrementar su fortuna en u$s24.300 millones. Slim y su familia mantuvieron el control de América Móvil, el mayor operador de telecomunicaciones móviles de América Latina, que sumó más de tres millones de clientes y elevó sus ingresos 10,5% en los primeros nueve meses del año.

Un patrón común: inteligencia artificial y escala global

El ranking de 2025 dejó en evidencia un denominador común: la inteligencia artificial, la escala global y el dominio de infraestructuras críticas explicaron la mayor parte de las ganancias. En un contexto de alta concentración económica, el sector tecnológico volvió a marcar el pulso de las mayores fortunas del mundo.