El empresario de videojuegos que consiguió millones con un solo título: la historia de Shi Yuzhu









Tras haberse endeudado, encontró un mercado que lo ayudó a reponerse y convertirlo en multimillonario.

Pasó de tener deudas millonarias a ser uno de los más éxitosos de toda China. Weibo

La industria de los videojuegos fue subestimada durante muchos años, ya que los expertos en negocios jamás imaginaron que sería la puerta a ganancias de miles de millones de dólares. Pero quienes sí se animaron a invertir en ella hoy gozan de enormes patrimonios, fruto de la capacidad para reconocer un mercado emergente.

Shi Yuzhu encontró en el entretenimiento digital una vía hacia un mundo donde logró generar grandes cantidades de dinero. Con un solo proyecto fue capaz de superar cualquier tipo de expectativa económica, luego de un fracaso que estuvo a punto de llevarlo a la bancarrota.

Shi Yuzhu zhuanlan Yuzhu había fracasado en el rubro inmobiliario y los juegos online fueron su gran plan para salvarse económicamente. Zhuanlan Quién es Shi Yuzhu y cómo se convirtió en multimillonario Shi Yuzhu comenzó su carrera empresarial en 1991 con la creación de Zhuhai Giant Hi Tech Group, una compañía de software que creció rápidamente gracias a la venta de programas de procesamiento de texto. El problema llegó cuando decidió invertir gran parte de las ganancias en la construcción de un rascacielos de 70 pisos en Zhuhai. El proyecto nunca se terminó y dejó a la empresa con deudas que superaban los 200 millones de dólares, lo que provocó su quiebra y la salida de Shi del negocio durante varios años.

Tras ese fracaso, Shi regresó al mercado con un enfoque completamente distinto. En lugar de diversificar, apostó todo a un solo producto y fundó Giant Interactive Group. El punto de inflexión fue el lanzamiento de ZT Online, un videojuego multijugador que adoptó un modelo de monetización basado en microtransacciones, una novedad para el mercado chino en ese momento. El juego alcanzó cientos de miles de usuarios simultáneos y se convirtió en la principal fuente de ingresos de la compañía.

Los ingresos generados por ZT Online permitieron a Giant Interactive salir a bolsa en Estados Unidos en 2007 y sanear por completo el historial financiero de Shi Yuzhu. A partir de ese flujo de dinero, el empresario canceló las deudas arrastradas desde su etapa anterior y utilizó el excedente para invertir en otros sectores, incluido el sistema bancario chino, siempre con el capital generado por ese único título como base de su fortuna.

Miles de millones: el patrimonio de Shi Yuzhu El patrimonio neto de Shi Yuzhu está estimado en 3.1 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como fundador y presidente de Giant Interactive Group, la empresa que le permitió dejar atrás las enormes deudas producto de sus emprendimientos anteriores. Ha realizado importantes donaciones, con la educación como principal foco de su actividad filantrópica. Destinó 138 millones de dólares a la Universidad de Zhejiang, su alma máter, fondos que fueron utilizados para investigación científica, desarrollo de talento y mejora de infraestructuras académicas. También apoyó iniciativas vinculadas a la salud pública y a la asistencia humanitaria ante desastres naturales.

