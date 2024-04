Los fundadores de Lucciano's competirán en un torneo mundial de emprendedores

Daniel y Christian Otero, fundadores de Lucciano’s, son los ganadores de la categoría Master del Entrepreneur of the Year de EY 2024.

Los ganadores de la categoría Master del Entrepreneur of the Year EY 2024 fueron Daniel y Christian Otero de Lucciano’s, quienes desarrollaron un modelo innovador líder en la elaboración y venta de helados artesanales localmente y con fuerte presencia internacional. Competirán en Mónaco con más de 50 emprendedores de todo el mundo por la distinción World Entrepreneur Of the Year.