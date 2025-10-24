Los Grobo perdió $81.000 millones y acumula pasivos por más de u$s220 millones

En medio de su concurso de acreedores , Los Grobo presentó su balance al 30 de junio de 2025 , que muestra la profundidad del deterioro financiero que atraviesa el grupo. La compañía registró pérdidas por $81.006 millones , ingresos por $361.000 millones, un 32% menos que en el ejercicio anterior, y un patrimonio neto negativo de $68.225 millones . En paralelo, los síndicos del proceso concursal verificaron un pasivo total equivalente a u$s220 millones , integrado por $70.124 millones y u$s151 millones , mientras la empresa avanza con la venta de activos y acuerdos comerciales para sostener su operatoria.

Según el informe de los síndicos presentado ante el juez Diego Hugo Papa , se admitieron créditos con privilegio especial por $18.720 millones y u$s84,4 millones , con privilegio general por $90,6 millones y quirografarios por $51.314 millones y u$s67 millones . A ello se suman créditos eventuales por $672,3 millones y u$s3,7 millones , lo que confirma una estructura de deuda heterogénea, con fuerte exposición a entidades financieras, organismos fiscales y proveedores del agro.

La compañía mantiene abiertos más de 550 acuerdos con acreedores granarios , celebrados bajo el artículo 20 de la Ley de Concursos y Quiebras , que permiten compensar parte de las deudas con la entrega de granos . Estos contratos incluyen una bonificación de u$s7 por tonelada de soja o girasol y u$s5 para cereales , una modalidad que busca garantizar continuidad operativa y reducir el pasivo comercial.

El esquema cuenta con el respaldo del grupo brasileño Amaggi , que actúa como garante de cumplimiento en las operaciones y es, a la vez, uno de los principales acreedores del concurso . En el mercado no descartan que, como parte de la reestructuración, Amaggi refuerce su posición dentro del capital accionario de Los Grobo , dado el nivel de exposición financiera que mantiene con la firma argentina.

El balance detalla que más del 60% del pasivo corresponde a deuda financiera y comercial , lo que refleja el alto grado de apalancamiento que enfrenta la empresa. Con activos corrientes por $150.000 millones y pasivos corrientes por $218.000 millones , el ratio de liquidez se ubica por debajo de 0,7 , un nivel que limita su margen operativo.

Frente a ese escenario, el directorio definió un plan de reestructuración profunda, que incluye ajustes de personal, venta de activos no estratégicos y foco en los negocios de mayor rentabilidad. La firma ya formalizó la venta del Molino Cánepa, ubicado en Chivilcoy, cuyos fondos se destinarán a atender parte de la deuda con privilegio especial. En el mercado se menciona a Molinos Fénix como potencial comprador, aunque la operación aún debe ser aprobada por el juez del concurso.

Además, Los Grobo reordenó su estructura productiva, suspendiendo las siembras directas y priorizando los contratos de originación de granos e insumos, con el objetivo de reducir exposición financiera y capital de trabajo. La plantilla de personal también se ajustó, pasando de 470 a 250 empleados, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis avalado por la Secretaría de Trabajo.

Con más de 500 clientes activos, la empresa ahora busca estabilizar su operatoria y alcanzar 700.000 toneladas de originación en el próximo ejercicio. En el informe elevado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el directorio señaló que las pérdidas derivan del “encarecimiento del crédito, la caída de precios agrícolas y los costos del proceso de reestructuración”, y anticipó que el foco seguirá puesto en la comercialización de granos e insumos mediante acuerdos con exportadores y proveedores.

La propuesta formal de pago a los acreedores deberá presentarse antes del 5 de agosto del año próximo, en un contexto de patrimonio neto negativo y una deuda que supera los u$s220 millones. Con una pérdida acumulada superior a los $100.000 millones en dos ejercicios, Los Grobo atraviesa una etapa decisiva: recomponer capital, conservar mercado y redefinir su estructura dentro del mapa de grandes operadores del agro argentino.