El heredero millonario que decidió enfocarse en su pasión antes que manejar la empresa familiar







Tuvo la oportunidad de heredar millones, pero logró construir su propio camino sin tener en cuenta la empresa familiar.

Logró heredar millones, pero su ambición lo llevó a tomar otros caminos lejos de su fortuna. AFP fotos

Muchas veces, quienes crean imperios valuados en millones de dólares sueñan con que sus herederos puedan mejorar las empresas cuando sea el momento. Pero hay casos particulares, con historias de fracasos o incluso quienes reinventan los negocios, y después está la historia de este joven noruego.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Gustav Magnar Witzøe no quiso hacerse cargo de la empresa, pero no por eso desaprovechó el dinero ni tampoco se quedó quieto. Lejos de la crianza de salmones, optó por una vida de lujo en el modelaje e inició sus propias compañías, sus verdaderas pasiones.

Instagram Gustav Magnar Witzøe Si bien no dejó su vida de lujos, hoy Gustav está cerca del mundo de la moda y lejos de los salmones. Instagram Gustav Magnar Witzøe Quién es Gustav Magnar Witzøe: el modelo multimillonario Criado en Noruega en una familia dedicada a la producción de salmón, Gustav heredó a los 18 años el 53.4% de Salmar, fundada por su padre. Las acciones, transferidas en 2013 por 1.2 mil millones de dólares, lo convirtieron en uno de los billonarios más jóvenes del mundo.

A los 18 años, decidió no liderar la empresa salmonera, dejando su gestión al progenitor. Prefirió trabajar en las granjas de salmón, aprendiendo el negocio desde abajo. Su interés por un estilo de vida en otro ámbito lo llevó a explorar la moda como nueva pasión.

Atraído por el mundo del modelaje, Gustav firmó con Team Models en Noruega y trabajó en Oslo y Milán. Modeló para marcas como Hugo Boss y apareció en sesiones para Vogue Scandinavia, ganando más de 100 mil seguidores en Instagram, donde comparte su vida de eventos y viajes.

Buscando retos en tecnología, el joven noruego cofundó Gobi, una app de mensajería similar a Snapchat, y Key Butler, una plataforma para gestionar alquileres de Airbnb. También creó Solsiden, un negocio de bares y restaurantes en Trondheim, diversificando sus proyectos hacia innovación y bienes raíces. Miles de millones: el patrimonio de Gustav Magnar Witzøe La riqueza de Gustav Magnar Witzøe asciende a 4.3 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes. Proviene del 53.4% de Salmar, valorada en 8 mil millones, con ingresos anuales de 2.5 mil millones. Sus proyectos tecnológicos y propiedades han fortalecido su patrimonio. La filantropía es clave en su vida. Este año, donó 5 millones a W Initiative para programas educativos en Noruega. Su patrimonio, sustentado por Salmar y sus emprendimientos, refleja un equilibrio entre herencia, innovación y un gran compromiso social.

Temas Millones