Mauricio Sana: "El futuro es muy positivo y previsible, pero el presente es complicado"

P: ¿El contexto para el desarrollo de la actividad es distinto entre el gobierno nacional anterior y el actual, en función de que este último se propone garantizar más libertad de competencia, como asegura?

MS: Para nosotros el escenario siempre ha sido el mismo, nosotros vinimos a desarrollar el mercado, a trabajar por que aparezcan más pasajeros o más intervinientes dentro del transporte aéreo. Creemos que lo hemos logrado.

P: ¿Qué implica eso en cifras?

MS: Cuando nosotros vimos los resultados nos encontramos con que movilizamos a más de 10 millones de pasajeros desde nuestro inicio de operaciones y no se los sacamos a nadie, ninguna de las aerolíneas perdió pasajeros hasta ahora. Lo nuestro es que cada vez haya más posibilidades de volar, que cada vez aparezcan más pasajeros. El transporte aéreo no es solo turismo, va mucho más allá y hay una conclusión a la que nosotros hemos llegado: el transporte aéreo es facilitar la movilidad y mejorar su calidad porque está probado que es ascenso social.

P: Insisto, ¿el marco regulatorio del actual gobierno es más favorable al desarrollo de la actividad aerocomerical?

MS: Se ve muy positivo, se ve muy favorable. Todavía tenemos muchos retos en la implementación, en la gestión, pero la verdad es que somos bastante optimistas con que vamos a ir por ese camino. Entendemos que el futuro va a ser más positivo, va a ser más amable para el desarrollo de nuestra actividad.

P ¿Qué les dicen ustedes los resultados de sus balances, en relación a los objetivos que se plantearon

MS: A nuestras proyecciones las planteamos convencidos de que habrá crecimiento. Por ejemplo, terminamos 2022 movilizando dos millones de pasajeros y nuestro objetivo fue, primero, ir a cuatro millones pero luego lo elevamos a seis. Sin embargo, por los vaivenes de la economía cerramos 2023 con cuatro millones, nuestro plan quedó trunco. Pero somos positivos en que esto cambie y nos den algo de previsibilidad a partir del segundo semestre.

P: ¿Hay previsibilidad en el actual contexto?

M.S.: No la hay. Pero estamos en un escenario extraño, en donde el futuro es muy positivo, el futuro es previsible, pero el presente actual es complicado.

P: ¿Ese futuro es palpable?

MS: Es palpable, la regulación se está haciendo, las leyes se están escribiendo, las normas se están modificando. El tema es que nosotros venimos con una herencia muy fuerte de todo lo que ha venido pasando y todavía no está totalmente resuelto.

P: ¿Qué cosas no se han resuelto?

M.S.: Por ejemplo, los modelos de pagos actuales, los pagos de nuestros servicios consumidos al exterior todavía no están resueltos. Es difícil que un proveedor del exterior que me manda sus repuestos acepte que yo le pague 120 días después de que me los mande. A ese tipo de situaciones todavía hay que trabajarlas, hay que reformarlas, hay que encontrar un justo balance, porque así es difícil cumplir los acuerdos con nuestros proveedores. Para nosotros el 23 no se ha acabado todavía. Todo lo que venimos arrastrando es producto del año pasado. Ahora, el futuro es muy positivo y estamos trabajando para llegar a ese futuro.