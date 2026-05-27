El pequeño invento que le permitirá a tu mascota pedir ayuda en emergencias

Existe un nuevo accesorio creado en Reino Unido que podría ayudar a resolver situaciones complicadas en el hogar.

Las mascotas de servicio pueden ayudar todavía más gracias a este invento.

Los perros de asistencia c umplen tareas fundamentales para millones de personas alrededor del mundo. Desde acompañar a pacientes con problemas de movilidad hasta alertar sobre convulsiones o episodios de estrés, estos animales forman parte de la rutina diaria de quienes necesitan apoyo permanente .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De todas formas, muchos espacios de la casa todavía presentan obstáculos para ellos. A partir de esa dificultad surgió un invento desarrollado por investigadores británicos que busca mejorar la comunicación entre perros y humanos dentro de la casa, especialmente en emergencias.

El invento facilita la vida de quienes tienen mascotas de servicio en casa.

El dispositivo se llama Dogosophy y fue diseñado por especialistas del Laboratorio de Interacción Animal-Computadora de la Open University. El objetivo del proyecto consistió en crear una herramienta pensada específicamente para perros de asistencia , en lugar de adaptar aparatos fabricados para personas.

El sistema funciona mediante un botón inalámbrico de gran tamaño que puede activarse con la nariz o con la pata . Al presionarlo, el dispositivo envía una señal a un receptor conectado a distintos electrodomésticos o equipos del hogar.

Gracias a ese mecanismo, el perro puede encender o apagar luces, ventiladores, hervidores eléctricos y otros aparatos conectados, lo que puede ser fundamental ante una emergencia doméstica o una situación médica delicada.

El botón incorpora una superficie azul de gran tamaño con textura antideslizante para facilitar su identificación y contacto. Además, la carcasa blanca genera contraste visual contra paredes y muebles para mejorar la interacción del animal con el entorno.

El transmisor se encuentra integrado dentro del propio botón y necesita 3 pilas AA para funcionar. Además, el receptor se conecta directamente al dispositivo electrónico elegido y recibe la señal de forma inalámbrica.

Botón Perros Las mascotas pueden ayudar a que sus dueños accedan a la asistencia necesaria. Gentileza - The Open University

Una vez completada la sincronización, el sistema responde con una luz tenue que confirma el funcionamiento correcto. Todo el proceso de vinculación entre transmisor y receptor demora aproximadamente 30 segundos.

El botón puede operar hasta una distancia de 40 metros respecto al receptor. Actualmente, Dogosophy se comercializa únicamente en Reino Unido a través de la empresa Story & Sons con un precio de 80 libras esterlinas, cerca de u$s100 al valor actual.

Cómo enseñarle a tu perro a usarlo

Los desarrolladores sostienen que el aprendizaje del dispositivo es muy sencillo. Para lograr que el perro interactúe con el botón existen dos métodos principales de entrenamiento:

Moldeado : Esta técnica consiste en recompensar al animal c ada vez que realiza pequeños avances relacionados con el objetivo final. Por ejemplo, primero se premia la aproximación al botón y luego el contacto hasta llegar a la presión correcta. Con el tiempo, el perro asocia la acción con una recompensa positiva y repite el comportamiento de manera autónoma.

: Esta técnica consiste en c relacionados con el objetivo final. Por ejemplo, primero se premia la aproximación al botón y luego el contacto hasta llegar a la presión correcta. Con el tiempo, el perro asocia la acción con una recompensa positiva y repite el comportamiento de manera autónoma. Señuelo: En este caso, el entrenador pone una golosina sobre el botón para estimular el acercamiento del animal. Cuando el perro toca la superficie accidentalmente, obtiene el premio. Después de varias repeticiones, la recompensa empieza a retirarse de forma gradual hasta que el perro comprende la acción necesaria para activar el sistema sin ayuda externa.

Los creadores remarcan que el aparato admite tanto el uso con la nariz como con las patas delanteras, ya que algunos animales muestran mayor comodidad con uno u otro movimiento. El tamaño único del botón busca facilitar el acceso para perros de distintas razas y contexturas físicas.

Además del entrenamiento técnico, los especialistas recomiendan practicar en ambientes tranquilos y evitar estímulos externos durante las primeras sesiones. Con este desarrollo, los científicos buscan que los hogares sean más accesibles para animales que cumplen funciones esenciales en la vida de miles de personas alrededor del mundo.