Aplicar Inteligencia Artificial a tu negocio: sin vueltas

No hace falta transformar toda la empresa de golpe, sino encontrar un punto donde la IA pueda generar impacto real, medirlo y avanzar desde ahí. Muchas veces, los proyectos más efectivos no son los más ambiciosos, sino los que resuelven problemas concretos de manera rápida y escalable.

La inteligencia artificial ya dejó de ser novedad, pero el problema ahora es otro: todos hablamos de IA, aunque pocos pueden explicar cómo impacta realmente en su negocio. En conversaciones dentro del mercado aparece constantemente el mismo escenario; empresas que “están viendo IA” o que “están probando cosas”, pero cuando se bajan esas iniciativas a resultados concretos, el impacto suele ser bastante menor al esperado.

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Y esto no es solo percepción. Según distintos estudios, solo una minoría de empresas logra capturar valor real de la IA en sus operaciones. Es decir, hay adopción, pero no necesariamente resultados.

Ahí es donde se separa el discurso de la realidad, porque la diferencia no está en usar IA, sino en usarla con un objetivo claro —una de las mayores dificultades que hoy tiene el mercado, por más obvio que parezca— y conectado al negocio.

Uno de los errores más comunes que hoy se ven en empresas de distintos tamaños es intentar incorporar IA como si fuera una capa completamente nueva. En la práctica, los mejores resultados suelen aparecer cuando la tecnología se aplica sobre procesos que ya existen y funcionan, optimizándolos.

Por ejemplo, en muchas compañías se empezó a trabajar sobre canales de marketing y ventas automatizando respuestas frecuentes y ordenando flujos internos. Sin modificar la estrategia comercial, eso permitió reducir tiempos de respuesta y mejorar conversiones.

Algo similar ocurre en campañas digitales, donde cada vez más empresas dejan de optimizar manualmente ciertos procesos para permitir que la IA ajuste audiencias, creatividades o distribuciones de presupuesto en tiempo real. No necesariamente se trata de cambios revolucionarios, pero sí de mejoras operativas que terminan impactando en resultados.

Esto tiene correlato en datos: cuando la IA se aplica en marketing y ventas, distintas consultoras como McKinsey estiman incrementos de ingresos de entre un 10% y un 20%, junto con reducciones relevantes en costos operativos.

Y ahí aparece una conclusión importante: la IA no viene a inventar el negocio, viene a hacerlo funcionar mejor.

El mayor impacto no está donde todos miran

Hay mucho foco puesto en lo visible, como generación de contenido, chatbots o creatividad, pero en muchos casos el mayor impacto está en procesos internos mucho menos llamativos.

En startups y empresas medianas, por ejemplo, uno de los cambios más frecuentes aparece en la automatización de reportes e informes. Equipos que antes destinaban horas a tareas repetitivas empiezan a liberar tiempo para análisis y toma de decisiones.

También se está viendo cada vez más en áreas comerciales, donde sistemas de priorización de leads ayudan a ordenar oportunidades y reducir trabajo improductivo.

Esto también está medido: se estima que hasta el 40% del tiempo laboral puede automatizarse parcialmente, y que los equipos comerciales que incorporan IA pueden mejorar su productividad entre un 20% y un 30%.

En la mayoría de los casos, la IA no reemplaza personas. Lo que hace es eliminar fricción, y cuando se reduce la fricción, el negocio empieza a fluir de otra manera.

La diferencia no está en la herramienta, está en cómo la conectás

Hoy cualquier empresa puede acceder a herramientas de IA, por lo que la ventaja competitiva ya no está únicamente en el acceso.

De hecho, muchas implementaciones fracasan no por la herramienta elegida, sino porque funcionan de manera aislada y sin integración con el resto del negocio.

Las compañías que mejores resultados están obteniendo son las que logran conectar campañas, CRM, analítica y automatizaciones dentro de un mismo flujo operativo. Eso permite tomar decisiones con mayor velocidad y mejores niveles de información.

En algunos casos que acompañé personalmente, el impacto apareció justamente ahí: no en incorporar más herramientas, sino en conectar mejor las existentes para evitar procesos fragmentados.

Esto también tiene respaldo en datos: empresas con mayor nivel de integración tecnológica crecen significativamente más rápido que sus competidores, en algunos casos hasta el doble.

Ahí es donde la IA deja de ser interesante y empieza a ser rentable.

Esto no es tecnología, es negocio

Otro patrón que se repite en el mercado es delegar la IA exclusivamente al área técnica. Y cuando eso pasa, muchas veces la conversación queda atrapada en herramientas, pruebas o capacidades técnicas, pero sin un objetivo concreto detrás.

Las implementaciones que mejor funcionan suelen ser las que parten desde necesidades reales del negocio: mejorar conversión, reducir tiempos, ordenar procesos o aumentar productividad.

Cuando la pregunta deja de ser “qué podemos hacer con IA” y pasa a ser “qué problema queremos resolver”, el enfoque cambia completamente.

Y eso explica por qué, aun con tanta adopción, solo una parte de las empresas logra capturar valor real de la IA: no es un problema de acceso, es un problema de foco.

Por dónde empezar (sin complicarse de más)

Cada vez que surge la pregunta sobre cómo empezar a implementar IA, la respuesta suele ser bastante menos compleja de lo que muchos imaginan: empezar simple y con foco. Un paso a la vez.

No hace falta transformar toda la empresa de golpe, sino encontrar un punto donde la IA pueda generar impacto real, medirlo y avanzar desde ahí.

Muchas veces, los proyectos más efectivos no son los más ambiciosos, sino los que resuelven problemas concretos de manera rápida y escalable.

Conclusión: el diferencial no es la IA

Después de ver cómo evoluciona el mercado, la conclusión parece bastante clara: la IA no es el diferencial, el diferencial es cómo se usa.

No gana quien más herramientas tiene, sino quien mejor entiende su negocio y aplica la tecnología con criterio. Porque al final del día, la inteligencia artificial no toma decisiones por sí sola, y ahí es donde realmente se define todo.

Para la IA, como para casi cualquier proceso de transformación, sigue aplicando un concepto bastante simple: “Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

Co- Founder de MADIBA y de SURI. Advisor.