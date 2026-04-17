Medifé y el Sanatorio Finochietto participaron junto a Harvard en un hackatón para impulsar innovación en salud

La iniciativa llevó por titulo “Construyendo sistemas de salud de alto valor: aprovechando la inteligencia artificial” y se desarrolló entre el 10 y el 11 de abril. Participaron profesionales, estudiantes y emprendedores.

La inteligencia artificial empieza a ganar espacio en el sistema sanitario, no solo en el diagnóstico o la gestión médica, sino también en la búsqueda de nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los pacientes. En ese escenario, Medifé y el Sanatorio Finochietto fueron anfitriones en la Argentina del hackatón “Construyendo sistemas de salud de alto valor: aprovechando la inteligencia artificial”, una iniciativa del Harvard Health Systems Innovation Lab.

La actividad se desarrolló los días 10 y 11 de abril y convocó a profesionales, estudiantes y emprendedores para diseñar soluciones innovadoras aplicadas al sector salud mediante herramientas de IA. Durante dos jornadas de trabajo, diez equipos interdisciplinarios avanzaron en propuestas centradas en distintos desafíos del sistema sanitario, con acompañamiento de especialistas de Medifé y del Sanatorio Finochietto.

Al cierre del encuentro, un jurado integrado por Aníbal Troisi , Andrés Ananía , Gustavo Brey , Claudia Tejedor y Alejandro Schejman eligió como ganador al equipo LUUMA , conformado por Nicolás Kobilsky , Demián Glujovsky , Gastón Rossi y Facundo Bertranou .

El proyecto distinguido presentó una plataforma de salud digital basada en inteligencia artificial para acompañar a pacientes que atraviesan tratamientos de fertilidad. La propuesta apunta a reducir el abandono en esos procesos y mejorar los resultados mediante un seguimiento más personalizado.

La edición local formó parte de la séptima versión de este encuentro global impulsado por Harvard, que en esta oportunidad reunió a innovadores de 36 países en 50 hubs distribuidos en distintas ciudades del mundo. La iniciativa buscó promover el intercambio de ideas y el desarrollo de soluciones frente a algunos de los principales desafíos que enfrenta hoy el sector sanitario.

En ese contexto, Aníbal Troisi, CEO de Medifé y del Sanatorio Finochietto, dijo: “uno de los grandes desafíos de este tiempo es la optimización de los procesos dentro del sistema sanitario, con impacto directo en la experiencia del paciente. Apuntamos a una atención más personalizada y predictiva, centrada en las necesidades individuales”.

Los principales ejes de trabajo estuvieron vinculados con la atención médica, la gestión de datos y la eficiencia de los sistemas de salud, con foco en la mejora de la experiencia de quienes reciben atención.

Medife

A su vez, Troisi sostuvo que “este evento reafirma el rol del Sanatorio Finochietto y de Medifé como impulsores de cambio en el sistema sanitario argentino, combinando excelencia médica, innovación y calidad humana, con foco en el impacto real sobre la vida de cada paciente. Ser anfitriones junto a Harvard nos posiciona como referentes regionales en innovación en salud, a la par de instituciones de trayectoria global”.

“La participación de nuestros profesionales permitió una valiosa transferencia de conocimientos y metodologías, que fortalecen tanto nuestro trabajo como nuestra visión institucional”, concluyó.