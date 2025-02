Mercado Libre será sponsor de Alpine, el nuevo equipo de Franco Colapinto

"Llegar a la Fórmula Uno es un sueño hecho realidad, y hacerlo con el respaldo de Mercado Libre le da un significado aún más especial. Es una empresa que revolucionó el comercio en América Latina y que cree en el talento joven. Su compromiso con la innovación y la superación me inspira cada día, y saber que me acompañan en esta nueva etapa con Alpine me da más fuerzas para seguir trabajando y representando a nuestra región en la Fórmula 1. Me enorgullece ser parte de este proyecto y estoy listo para seguir dejando mi huella en la máxima categoría del automovilismo", fueron las palabras del piloto argentino Franco Colapinto.