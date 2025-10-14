Messi cede sus hoteles de lujo a una famosa cadena internacional

Los seis hoteles boutique del futbolista argentino pasarán a estar bajo una nueva gestión que busca potenciar su presencia global y mantener su sello exclusivo.

Messi seguirá siendo el dueño de los hoteles, pero la gestión pasará a otra empresa hotelera.

A partir del 1 de noviembre , los hoteles MiM , propiedad de Lionel Messi , cambiarán de manos en lo que respecta a su gestión operativa. La cadena Meliá Hotels International será la encargada de administrar estos exclusivos establecimientos dentro de su marca de lujo The Meliá Collection, una división que agrupa hoteles con identidad propia y ubicaciones privilegiadas.

Aunque Messi seguirá siendo propietario de los seis hoteles , la gestión pasará a una de las empresas más reconocidas del sector, con el objetivo de potenciar su presencia internacional y fortalecer la experiencia de los huéspedes.

Desde Meliá explicaron que la colaboración se basa en una filosofía compartida de exclusividad y sostenibilidad , así como en la búsqueda de una oferta personalizada para los viajeros más exigentes. A su vez, la presencia de un nombre como Messi añade un toque distintivo a un proyecto que combina lujo, diseño y conexión emocional con el deporte.

El grupo MiM Hotels , fundado por Messi y administrado hasta ahora por Majestic Hotel Group, cuenta con seis establecimientos en destinos turísticos de alto perfil: Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra . Cada uno tiene un estilo propio, pero todos comparten una impronta contemporánea y una fuerte apuesta por la sostenibilidad.

Algunos de ellos ofrecen detalles únicos para los fanáticos del fútbol, como la Suite Messi o réplicas del Balón de Oro autografiadas por el astro argentino. La propuesta gastronómica también lleva su sello, con la participación del chef catalán Nandu Jubany, quien ideó menús que fusionan sabores locales con guiños a la cocina argentina, inspirados en el restaurante Hincha que el propio Messi inauguró en Andorra.

Además del confort, el bienestar tiene un rol central: los hoteles disponen de circuitos de hidroterapia, spas y tratamientos personalizados, algunos vinculados al entorno deportivo de cada región. En Sotogrande, por ejemplo, la oferta se enfoca en el golf; mientras que en Baqueira Beret y Andorra la experiencia está pensada para quienes buscan combinar el descanso con el esquí o el senderismo.

Todos los establecimientos poseen el certificado LEED, un reconocimiento internacional que avala su compromiso con la construcción sostenible y el cuidado del medio ambiente, un rasgo poco común en el segmento hotelero de lujo.

Hotel-Messi MIM Hotel

The Meliá Collection gestionará los hoteles de Messi

Con la incorporación de los hoteles MiM, The Meliá Collection sumará seis nuevas joyas a su portafolio, que actualmente incluye más de 25 hoteles en 12 países. En Argentina, la marca ya desembarcó con Casa Lucía, un hotel ubicado en Buenos Aires que combina elegancia clásica y diseño moderno, y que fue su primera apertura en América Latina.

El acuerdo con Messi refuerza la estrategia de Meliá de expandir su división premium en destinos icónicos. Según Gabriel Escarrer, presidente de la compañía, “la fuerza de esta alianza radica en la complementariedad de ambas marcas, que comparten la visión de ofrecer experiencias exclusivas y auténticas, con el respaldo de una figura global como Leo Messi”.

En la práctica, los hoteles MiM mantendrán su estilo distintivo, pero pasarán a formar parte del sistema global de reservas y fidelización de Meliá, lo que aumentará su visibilidad internacional y la llegada de nuevos visitantes.