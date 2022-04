Educación financiera: Mercado Pago presentó un par iniciativas con foco en mujeres y jóvenes en América Latina

A través de una alianza con Pro Mujer y Aliança Emprendedora, Mercado Pago buscará impulsar la educación financiera de más de 3.000 micro emprendedoras de la región, para ayudarlas a desarrollar sus negocios. Hoy existen más de 7 millones de MiPyMes en la región y más del 50% es liderado por mujeres. A pesar de ser impulsoras de la economía y generadoras de empleo, las emprendedoras latinoamericanas son las que poseen más barreras para acceder a servicios y a herramientas de gestión financiera, habilitadores claves para la formalización y crecimiento de sus proyectos.

En el caso del proyecto desarrollado en conjunto con Pro Mujer, hasta el 22 de abril estará abierta la convocatoria para mujeres en Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay. A través de la plataforma Emprende Pro Mujer, las emprendedoras podrán iniciar su camino de desarrollo según la fase en que se encuentre su negocio (pre-incubación, incubación o aceleración), accediendo a contenidos dinámicos sobre planificación financiera, metodologías ágiles, canales de venta y financiamiento.

Además, formarán parte de una red regional que ampliará sus posibilidades de networking y tendrán a disposición mentoras y clases virtuales en vivo para dar seguimiento a su formación. Para inscribirse, ingrese a: emprendepromujer.org/mercadopago.

Además, Mercado Pago impulsa en conjunto con Junior Achievement Américas, una iniciativa para brindar capacitación en educación financiera básica a 3.900 estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años de escuelas públicas de la región, en conceptos como ahorro, crédito y planificación financiera personal. Se llevará a cabo mediante un campus virtual, con seguimiento personalizado de los docentes.

Brechas en educación financiera en América Latina

La iniciativa de Mercado Pago tiene como punto de partida una investigación sobre educación financiera realizada junto con Trendsity en 5 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) en 2021. Del informe se desprende que la creciente adopción de medios de pago y cobro digitales está impulsando el interés y el aprendizaje sobre distintos temas vinculados al mundo de las finanzas, aunque todavía 7 de cada 10 personas bancarizadas carecen de conocimientos financieros básicos.

Por otro lado, los datos destacan una menor participación de las mujeres en el sistema financiero en la región: 57% de hombres tiene una cuenta bancaria, vs 51% de las mujeres; sólo el 10% de las mujeres puede ahorrar vs 16% de los hombres; y 34% de los hombres pudo responder 3 de 4 consignas financieras de manera correcta, vs. 25% de las mujeres.

“La expansión de las cuentas digitales impulsa el acceso a la educación financiera porque permite derribar la barrera de conocimiento y sirve como puerta de entrada a otros conceptos más sofisticados. Desde Mercado Pago impulsamos innovaciones tecnológicas permanentes para simplificar el uso de las herramientas financieras, pero entendemos que todavía quedan muchos desafíos por resolver. En ese sentido, con estos proyectos de educación financiera queremos avanzar en reducir las brechas en términos de capacitación financiera para generar una verdadera inclusión”, señaló Paula Arregui, COO (directora de operaciones) de Mercado Pago.

En tanto que, Guadalupe Marín, Directora de Sustentabilidad de Mercado Libre, aseguró que “el programa de educación financiera de Mercado Pago tiene como objetivo abordar uno de los principales desafíos de la inclusión financiera en Latinoamérica”. “Estamos convencidos de que promover la educación financiera permitirá a las personas tomar decisiones libres e informadas respecto del uso del dinero y su proyección a futuro”, añadió.

“Hace más de 30 años que desde Pro Mujer trabajamos para avanzar hacia la igualdad de género en América Latina. En ese sentido, brindarles a las mujeres herramientas para que alcancen su autonomía económica es fundamental. Si bien, otorgar acceso a servicios financieros a microemprendedoras forma gran parte de ese desafío, acompañar con formación duplica el impacto y genera un cambio sistémico y sostenible”, afirmó Carmen Correa, CEO de Pro Mujer.

Por su parte, Leo Martellotto, Presidente de Junior Achievement Américas, sostuvo: “Una educación con verdadero impacto para nuestros jóvenes implica no solo enseñar los contenidos de la forma más relevante posible, sino también hacerlo a tiempo. Por eso, nos sentimos orgullosos de formar parte de esta alianza con Mercado Pago que permitirá a miles de jóvenes incorporar conocimientos de finanzas personales a temprana edad, para poder planificar y desarrollar mucho mejor su capacidad de generar valor y recursos, tanto para ellos como para sus comunidades”.