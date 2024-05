Minería: Integra Capital avanza con reestructuración de la peruana Volcan

El grupo de capitales argentinos plantea lanzar una Oferta Pública de Adquisición y vender activos no estratégicos. La minera peruana tiene una deuda superior a los u$s780 millones.

La compañía de capitales argentinos Integra Capital avanza en su plan de reestructuración de la firma peruana Volcan que recientemente le compró a la suiza Glencore. Dentro de su plan de negocios se espera la venta de activos no estratégicos y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios.

Un punto relevante dentro del plan de reestructuración es el de la venta de activos no estratégicos, según informaron desde la firma esto incluye firmas periféricas que no están directamente relacionadas con el negocio minero de Volcan, como centrales de generación eléctrica, participaciones en empresas no mineras y negocios inmobiliarios.