Vuelven las 20 cuotas sin interés: Banco Nación sale a impulsar el consumo con financiamiento para el hogar

La entidad pública ofrece planes largos sin costo financiero en más de 6.000 comercios, con opciones para tecnología, construcción, muebles y movilidad, vigentes hasta fin de mayo.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de mayo y alcanza a las tarjetas Visa y Mastercard del banco, incluyendo operaciones realizadas a través de la app “BNA+”.

El Banco Nación lanzó una nueva promoción de financiamiento que apunta a incentivar el consumo en un contexto de demanda aún débil. La iniciativa permite realizar compras en hasta 20 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad, tanto en comercios físicos como en plataformas online.

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El beneficio estará vigente hasta el 31 de mayo y alcanza a las tarjetas Visa y Mastercard del banco, incluyendo operaciones realizadas a través de la app “BNA+” .

La propuesta abarca distintos rubros vinculados al consumo del hogar y la movilidad:

Desde la entidad destacaron que el programa incluye más de 6.000 comercios adheridos en todo el país , lo que amplía el alcance de la medida y busca dinamizar sectores vinculados al consumo durable.

Apunta a reactivar el consumo





banco nacion

La iniciativa se da en un contexto en el que el crédito al sector privado viene mostrando señales de debilidad y el consumo se mantiene contenido. En ese escenario, el Banco Nación busca estimular la demanda a través de financiamiento accesible, con planes de cuotas extendidos y sin costo financiero para el usuario.

“El objetivo es acompañar a las familias argentinas, facilitando el acceso a productos esenciales con opciones de pago acordes a cada necesidad”, señalaron desde la entidad.

Para consultar el listado completo de comercios y rubros alcanzados, se puede ingresar en el sitio oficial del programa: semananacion.com.ar/semananacion/mascuotas26