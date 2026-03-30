De cuánto es la fortuna de Gianni Infantino, el presidente de FIFA

Llegó al organismo en un momento de convulsión y realizó importantes cambios en las competiciones internacionales.

Desde el año 2016 es el presidente de la FIFA.

Gianni Infantino es un dirigente suizo-italiano de fútbol que actualmente se desempeña como presidente de la FIFA , el organismo más importante del fútbol a nivel mundial . Su figura ganó enorme relevancia en los últimos años por su rol en la organización de los principales torneos internacionales.

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Infantino asumió la presidencia en 2016 , tras un período convulsionado dentro de la institución, y desde entonces se mantiene como la máxima autoridad del fútbol global. Durante su gestión supervisó eventos clave como los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de impulsar reformas estructurales dentro del organismo.

A lo largo de su carrera, logró consolidar una posición de poder e influencia que también se refleja en lo económico: el dirigente cuenta con una fortuna de millones de dólares, producto de su extensa trayectoria en el fútbol internacional y su salario como presidente de la FIFA.

Joseph Blatter y Michel Platini son 2 de los dirigentes más afectados por el FIFA Gate.

Antes de alcanzar la presidencia de la FIFA, Gianni Infantino construyó una sólida carrera en el mundo del derecho y la administración deportiva. Nacido en Suiza, se formó como abogado y comenzó a vincularse con organizaciones ligadas al fútbol europeo.

Uno de sus pasos más importantes fue su trabajo en la UEFA , donde se desempeñó durante varios años y llegó a ocupar el cargo de secretario general . En esa etapa, adquirió experiencia clave en la organización de competiciones internacionales y en la gestión institucional.

Su perfil técnico y su conocimiento del funcionamiento interno del fútbol europeo lo posicionaron como una figura confiable dentro del ambiente dirigencial. Esto le permitió ganar protagonismo en momentos de cambios dentro de las principales entidades del deporte.

Ese recorrido fue fundamental para que, llegado el momento, pudiera dar el salto hacia el máximo organismo del fútbol mundial y convertirse en una de las figuras más influyentes del deporte.

Gianni Infantino Llegó a la presidencia en uno de los momentos más convulsionados del organismo, gracias a su experiencia en la UEFA. Imagen: FIFA

Cómo llegó a presidir la casa madre del fútbol mundial

La llegada de Infantino a la presidencia de la FIFA en 2016 se dio en un contexto de crisis institucional tras diversos escándalos de corrupción que afectaron a la dirigencia anterior. En ese escenario, su perfil surgió como una alternativa de renovación.

Durante el proceso electoral, logró reunir el apoyo de distintas federaciones nacionales, en gran parte gracias a su experiencia previa en la UEFA y a su propuesta de modernizar la organización. Finalmente, se impuso en la votación y asumió el cargo ese mismo año.

Desde entonces, fue reelegido y consolidó su liderazgo dentro de la entidad, impulsando cambios como la ampliación del Mundial a 48 equipos y el crecimiento comercial del fútbol a nivel global.

Gianni Infantino A pesar de haber llegado a reconstruir la confianza en la FIFA, también estuvo imputado en 2020 y en 2025 acusado de vínculos secretos con Donald Trump. Imagen: FIFA

Fortuna de millones: el patrimonio de Gianni Infantino

Según estimaciones actualizadas, la fortuna de Gianni Infantino en 2026 ronda los 14 millones de dólares, una cifra que lo ubica como un millonario dentro del ámbito deportivo internacional.

Este patrimonio proviene principalmente de su salario como presidente de la FIFA (que supera varios millones anuales incluyendo bonos) y de su trayectoria previa en organismos como la UEFA. Con el paso de los años y el crecimiento económico del fútbol mundial, sus ingresos y su riqueza personal fueron en aumento sostenido.