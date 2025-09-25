Múltiples trabajadores despedidos: una importante cadena de supermercados se declaró en quiebra







La difícil situación económica y los cambios en el consumo golpearon fuerte a una importante empresa.

Una cadena de supermercados no pudo hacer frente a sus obligaciones financieras.

España atraviesa una etapa económica compleja, marcada por elevados índices de inflación, presión fiscal y un notable deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos. En paralelo, los hábitos de consumo han evolucionado, lo que ha erosionado el mercado de cadenas regionales más pequeñas que no pueden sostener las deudas y son obligadas a cerrar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Frente a ese escenario, una cadena de supermercados tradicional no logró sostener su operación rentable y acaba de anunciar su quiebra. Se trata de El Arco, la cadena asturiana con décadas de recorrido, que ha confirmado el cierre definitivo de sus locales y el despido de al menos 100 trabajadores.

El arco La conocida cadena de supermercados llegó a su fin. Quebró El Arco.

El Arco cierra definitivamente: los motivos El Arco nació en 1987 en Asturias como un negocio local dedicado a productos frescos, con una fuerte conexión con sus comunidades. A lo largo de los años fue ampliando su red, incorporando franquicias —como la cadena “Ensupunto”— y absorbiendo otras firmas como Congelados Pingu y La Quintana para fortalecerse en la región.

Sin embargo, su estructura regional y escala limitada terminaron por jugar en su contra frente a gigantes del sector con logística avanzada y capacidad de negociación de precios. En los últimos tiempos, la empresa se vio obligada a vender decenas de tiendas y sus plataformas logísticas al Grupo Cuevas, con el objetivo de aliviar parte de su deuda.

Pero esas acciones no bastaron: la cancelación del suministro de mercancías por parte de sus proveedores, la falta de alternativas viables y la imposibilidad de mantener inventarios condujeron al agotamiento del stock. Así, una vez que las existencias se agoten, El Arco pretende cerrar sus últimos 30 puntos de venta en Asturias, implementando un expediente de despido colectivo que afectará al centenar de trabajadores que aún permanecían en el equipo.

Temas Millones