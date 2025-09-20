Estuvo 139 años en el mercado y tuvo que declarar la quiebra: qué pasó con esta famosa empresa de alimentos







Esta noticia fue una sorpresa para toda la industria alimentaria, ya que es una de las compañías más importantes en Estados Unidos.

Esta empresa se especializa en alimentos procesados y comidas en lata.

La famosa empresa de comidas estadounidense Del Monte Foods se declaró en quiebra recientemente tras permanecer casi 140 años en el mercado. Sin embargo, en un comunicado se explicó que se incorporará una nueva estrategia para poder salir adelante y superar esta grave situación.

Ya desde el 2014, la compañía se encontraba inestable económicamente debido a su adquisición por parte de Del Monte Pacific Limited, en el que pidieron préstamos para comprar el negocio. Según The New York Times, hoy en día la empresa tiene una deuda de más de 1.200 millones de dólares.

Alimentos enlatados Del Monte Foods se declaró en bancarrota Del Monte Foods 1

Después de más de un siglo en el mercado y años de lucha, Del Monte Foods está oficialmente en bancarrota. Una de las razones para esto fue la pandemia, ya que durante esta época hubo mucha más demanda de alimentos enlatados, lo que benefició a la producción. Sin embargo, una vez que este período finalizó, la compañía tenía un enorme excedente de inventario.

Por otro lado, cada vez más personas buscan aumentar su consumo en alimentos frescos, en vez de aquellos procesados o con conservantes, lo que complica a la industria de comida enlatada. Además, en el anuncio de esta situación, el director ejecutivo de la empresa, Greg Longstreet, afirmó que el aumento de las tasas de interés y los aranceles sobre el acero y el aluminio empeoraron la deuda.

La estrategia de Del Monte Foods para salir adelante Del Monte Foods A raíz de esta situación, Longstreet anunció una reestructuración estratégica para salvar lo que queda del legado. Para ello, debieron vender activos y reorganizar su estructura de negocio. Por otro lado, la venta de sus productos será regulada por un tribunal, lo que según el director ejecutivo, es la mejor manera de acelerar la recuperación.

