Dejó la universidad para apostar por un proyecto de garaje y hoy tiene u$s900 millones: quién es Craig Silverstein

Un joven programador vio antes que nadie el potencial de Google, abandonó su doctorado y convirtió esa misma apuesta tecnológica en una fortuna.

Su visión lo llevó a participar en una compañía que hoy en día es fundamental para todo el mundo.

Antes de que Google se transformara en una de las compañías tecnológicas más grandes y millonarias del planeta, era tan solo un proyecto desarrollado por estudiantes dentro de la Universidad de Stanford. Craig Silverstein supo detectar a tiempo el potencial de aquel buscador y tomó una decisión que cambió su carrera profesional para siempre.

El informático abandonó su doctorado para trabajar junto con Larry Page y Sergey Brin cuando la empresa todavía funcionaba desde un garaje. Ahí mismo escribió parte del código original, ayudó a crear la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento y recibió acciones que, con el paso de los años, generaron una riqueza enorme .

Craig Silverstein nació en Guam y pasó su infancia en Gainesville, Florida, dentro de una familia de médicos. Desde joven se destacó en las matemáticas y la informática, al punto de conseguir una puntuación perfecta de 1600 en el SAT .

Este hombre trabajó en los comienzos de Google para que se transformara en lo que es hoy.

En 1990 ingresó a Harvard , donde estudió ciencias de la computación. Durante su etapa universitaria fue elegido miembro de Phi Beta Kappa, recibió una beca técnica de Microsoft y trabajó durante dos veranos en proyectos de software para esa compañía.

En 1993 integró el equipo de tres estudiantes que le dio a Harvard su primera victoria en el Concurso Internacional Universitario de Programación de la Association for Computing Machinery. Un año después se graduó con honores y empezó un doctorado en informática en Stanford.

Sus investigaciones se enfocaban en recuperación de información, minería de datos, búsquedas en lenguaje natural y métodos para organizar enormes volúmenes de datos. Esos problemas ocupaban también a dos estudiantes que intentaban mejorar la manera de encontrar páginas en internet: Larry Page y Sergey Brin. Silverstein comenzó a colaborar con ellos cuando el futuro Google todavía era un trabajo académico y su experiencia le permitió reconocer el potencial de la tecnología.

Craig Silverstein fue el primer empleado de la historia de Google. Gentileza - Jillian D'Onfro

Cómo llegó a ser el primer empleado y cuál fue su rol clave dentro de la empresa

Page y Brin fundaron formalmente Google en 1998 tras conseguir el capital inicial de inversores como David Cheriton y Andy Bechtolsheim. Al poco tiempo contrataron a Silverstein, quien pasó a ser el primer empleado incorporado por la compañía. Los primeros meses transcurrieron en el famoso garaje de Menlo Park alquilado a Susan Wojcicki. Silverstein escribió parte del código inicial del buscador y trabajó en sistemas capaces de rastrear, indexar y ordenar una internet que no paraba de crecer.

También participó en la creación de la función que permite escribir una frase entre comillas para buscar exactamente esas palabras en ese mismo orden. En un principio pensaba permanecer cuatro o cinco años y luego regresar a Stanford o buscar otro camino profesional, pero finalmente estuvo 13 años dentro de Google y llegó a ocupar el puesto de director de tecnología.

Durante ese período acompañó la salida a bolsa de 2004 y la transformación del pequeño buscador en un gigante tecnológico. En 2012 decidió marcharse para incorporarse a Khan Academy, donde volvió a trabajar directamente como ingeniero dentro de una organización educativa sin fines de lucro.

Su participación en Google le dio una fortuna. Gentileza - The Gainesvilee Sun

El patrimonio actual de Craig Silverstein

La fortuna actual de Craig Silverstein está estimada en u$s900 millones, aunque nunca se conoció públicamente cuántas acciones recibió durante sus primeros años en Google. En 2010, un informe del Mercury News calculó que ya tenía más de u$s800 millones. Una hipótesis señala que, si aquella riqueza hubiera estado compuesta solamente por acciones de Google y nunca hubiese vendido ninguna, su participación podría valer actualmente más de u$s20.000 millones.

Silverstein vendió acciones, diversificó sus inversiones y destinó una parte importante de su dinero a causas benéficas. Junto con su esposa, Mary Obelnicki, creó Echidna Giving, enfocada principalmente en ampliar las oportunidades educativas para niñas de países de bajos ingresos. La organización tiene previsto otorgar y financiar u$s6.000 millones durante 30 años.

La pareja también firmó en 2014 el Giving Pledge y asumió el compromiso de donar la mayor parte de su patrimonio. Su estilo de vida siempre mantuvo un perfil bajo, ya que incluso cuando su riqueza ya superaba los u$s800 millones, Silverstein todavía manejaba un Nissan Maxima de 10 años de antigüedad.