De cuánto es la fortuna de Geri Halliwell, la icónica Ginger Spice que conquistó los negocios

Una estrella del pop aprovechó su fama para hacer discos, libros, televisión, moda y proyectos que le permitieron acumular millones a lo largo de su carrera.

Geri Halliwell se hizo conocida por integrar una banda, pero logró una fortuna millonaria gracias a otros negocios.

Antes de convertirse en una de las estrellas más reconocidas del pop británico, Geraldine Estelle Halliwell pasó por distintos trabajos y experiencias que no tenían nada que ver con los grandes escenarios. Su salto a la fama llegó en la década de 1990, cuando pasó a integrar un grupo que se transformó en un fenómeno global .

Con el tiempo, su carrera se extendió mucho más allá de la música, con álbumes solistas, libros, televisión, moda, giras de reunión y acuerdos comerciales que le permitieron construir un patrimonio millonario mientras formaba parte de una de las bandas femeninas más populares de la historia.

Geri Halliwell nació el 6 de agosto de 1972 en Watford, Hertfordshire, Inglaterra. Tiene ascendencia española y finlandesa y, antes de hacerse famosa en todo el mundo, trabajó como bailarina en un club nocturno de Mallorca, participó en televisión en Turquía y desarrolló una etapa como modelo .

Su gran oportunidad apareció en 1994, cuando se unió a Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Victoria Adams, posteriormente conocida como Victoria Beckham. Así comenzaron las Spice Girls , que tras distintas negociaciones con representantes terminaron trabajando con Simon Fuller y firmaron un contrato discográfico con Virgin Records.

El grupo llegó a la fama mundial en 1996 con " Wannabe ", sencillo que alcanzó el número uno en 37 países. A partir de ahí, la banda publicó discos como "Spice", "Spiceworld" y "Forever" y sumó múltiples canciones en los primeros puestos de los rankings.

Su pelo rojo y su personalidad extrovertida hicieron que Halliwell recibiera el apodo de Ginger Spice y quedó asociada con uno de los símbolos más recordados del grupo, el vestido inspirado en la bandera británica. Las Spice Girls vendieron millones de discos a nivel mundial y quedaron entre los grupos femeninos más exitosos a nivel comercial. Sin embargo, en 1998 Halliwell decidió abandonar la formación por diferencias internas y porque se sentía agotada.

Tras su separación, las Spice Girls ya tuvieron dos giras de reunión. Gentileza - Ig: @gerihalliwellhorner

Su carrera en la música tras la Spice Girls

Un año después de su salida, Halliwell empezó formalmente su etapa como solista con el álbum "Schizophonic". El trabajo incluyó canciones como "Look at Me", "Mi Chico Latino", "Lift Me Up" y "Bag It Up". El disco consiguió doble platino y vendió 600.000 copias en Reino Unido, mientras que a nivel mundial alcanzó las 3 millones de unidades.

En 2001 publicó "Scream If You Wanna Go Faster" donde incluyó su versión de "It's Raining Men", originalmente interpretada por The Weather Girls, que llegó al primer puesto en distintos mercados y también apareció en la película "El diario de Bridget Jones". Su tercer álbum, "Passion", llegó en 2005, pero después su actividad musical disminuyó y comenzó a dedicar más tiempo a otras áreas profesionales y a su vida familiar.

Geri también volvió a reunirse con sus antiguas compañeras en la gira Return of the Spice Girls, realizada entre 2007 y 2008, que habría dejado aproximadamente u$s20 millones para cada integrante. En 2019, el grupo volvió a los estadios británicos, aunque sin Victoria Beckham.

Fuera de la música, publicó autobiografías y una serie de seis libros infantiles que, para 2008, ya habían vendido más de 250.000 ejemplares. También lanzó colecciones de trajes de baño y ropa, publicó un DVD de yoga y participó en producciones televisivas y cinematográficas.

La cantante y escritora logró construir una fortuna a lo largo de su carrera. Gentileza - Ig:@onlymurdershulu

El patrimonio de Geri Halliwell

El patrimonio neto de Geri Halliwell está estimado en u$s40 millones gracias a sus ingresos musicales, libros, televisión, moda y diferentes iniciativas comerciales. Su etapa con las Spice Girls es la parte central de su éxito, tanto por las ventas de discos como por las posteriores giras de reunión.

Desde 2015 está casada con Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing de la Fórmula 1. La pareja tuvo un hijo en 2017, mientras que Halliwell ya era madre de una hija nacida en 2006. Hoy en día, a sus 54 años recién cumplidos, la británica goza de los frutos de una trayectoria que empezó con un fenómeno pop de los años 90 y pasó por distintos rubros a lo largo de 30 años.