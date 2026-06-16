Nodum busca triplicar sus negocios en Argentina con una fuerte apuesta por el desarrollo de la Inteligencia Artificial

La compañía de software de gestión corporativa nacida en Uruguay se integró a la operación global de Vesta Software Group. Se propone liderar el mercado local en base a cuatro pilares: cercanía, experiencia sectorial, versatilidad y escalabilidad.

En un contexto donde la competitividad empresarial depende cada vez más de la capacidad de transformar datos en decisiones estratégicas, Nodum -compañía de software de gestión corporativa- acaba de dar un paso fundamental para consolidarse como el socio tecnológico referente en la región.

Con más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en el país, la compañía oficializó este año la creación de Nodum Global , una ambiciosa estructura regional que unifica sus operaciones en Argentina y Uruguay bajo una misma visión estratégica.

Este crecimiento se ve potenciado por la integración de Nodum a Vesta Software Group , subsidiaria de Jonas Software y parte del prestigioso holding canadiense Constellation Software Inc ., uno de los mayores adquirentes de empresas de software vertical a nivel global.

Esta alianza no sólo brinda a la firma un respaldo internacional de primer nivel y acceso a mejores prácticas globales, sino que también garantiza una capacidad de inversión sostenida manteniendo la cercanía y autonomía de gestión local que caracteriza a la marca desde sus inicios.

Con una cartera de más de 400 clientes en Latinoamérica y un equipo de 130 colaboradores , Nodum refuerza su liderazgo en sectores críticos como el retail (acompañando a marcas como Frávega, Rapsodia y María Cher ), el farmacéutico, el petrolero y la industria pesquera.

En la siguiente entrevista, cuatro directivos de la compañía profundizaron la mirada sobre los pilares de su propuesta -cercanía, experiencia sectorial, versatilidad y escalabilidad- y destacaron el rol de NodIA, la suite de inteligencia artificial, integrada directamente en el núcleo de su ERP que promete revolucionar la eficiencia operativa al automatizar no solo pantallas, sino la lógica misma del negocio.

Los directivos que participaron de la entrevista con Ámbito fueron Héctor Silberberg, Director General de la oficina local de Nodum; Diego Cabral, Director Regional Comercial de Nodum; Pablo Báez, Gerente Regional de Servicios, y Leonardo Soria, Sales Channel Executive.

Periodista: ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa y cómo se dio el reciente proceso de adquisición.

Diego Cabral: Nodum es una empresa de origen uruguayo con más de 40 años de trayectoria. Ya tiene actividades en Argentina desde hace más de 30 años. Acá contamos con una oficina, un equipo consolidado y una cartera de 40 clientes. El gran hito reciente ocurrió en octubre de 2023, cuando Nodum fue adquirida por Vesta Software Group, una compañía que pertenece a Jonas Software, la cual a su vez forma parte de Constellation Software, un grupo canadiense dedicado a la compra de empresas de software a nivel mundial. Vesta viene realizando una serie de adquisiciones a nivel regional que comenzó justamente en Uruguay. Su foco está siempre puesto en el software vertical B2B, es decir, software de gestión para empresas, facturación electrónica y puntos de venta.

Diego Cabral Diego Cabral. Mariano Fuchila

La gran novedad de este año es que incorporamos oficialmente la operación de Argentina a este esquema, conformando lo que llamamos Nodum Global. Si bien ya estábamos operando en varios países de la región a través de partners y sumamos cerca de 500 clientes a nivel latinoamericano, ahora el foco fuerte estará puesto en el crecimiento dentro del mercado argentino.

P: ¿En qué consiste esa apuesta por el mercado argentino?

Pablo Báez: Si tuviéramos que definir cuál es nuestro objetivo en Argentina en los próximos tres o cinco años, diría que es triplicar el negocio. En Uruguay somos referencia. Y si bien sabemos que éste es un mercado muy competitivo, que ser la referencia no se logra de un día para el otro, el objetivo que sabemos que podemos alcanzar es posicionar la marca tal como lo hicimos en Uruguay. Pretendemos ser líderes en nuestro sector.

No es que estamos partiendo de cero. Tenemos una base de 35 años de trabajo, el conocimiento del mercado local. Hay una base sólida de crecimiento, hay equipo, hay producto, hay localización, hay ganas de crecer, está todo. Ahora la idea es tomar el toro por las astas y empezar a meternos fuertemente en el mercado argentino.

Periodista: ¿Qué implica para la operación local la adquisición de Nodum por parte de Vesta?

Héctor Silberberg: Inicialmente, tanto Nodum Uruguay como Nodum Argentina compartían a su fundador, José María Vázquez. Cuando Vesta adquiere la operación uruguaya en 2023, nosotros, que hasta ese momento trabajábamos de forma conjunta, quedamos escindidos temporalmente como dos sociedades distintas.

Afortunadamente, en febrero de este año culminamos la integración. Ahora somos una misma estructura. En Uruguay, Nodum está en el top five de los ERP del mercado, y el objetivo ahora es repetir ese éxito en Argentina. Vale destacar que en Argentina estamos presentes desde 1993; primero bajo el nombre de la empresa antecesora, Grupo Link, y a partir de 2003 ya como Nodum Argentina.

Pablo Báez: Pertenecer a Vesta nos hizo cambiar el enfoque. Antes solíamos ser más reactivos a las solicitudes puntuales de los clientes; hoy somos proactivos en términos generales y ofrecemos tecnologías de punta en áreas como seguridad informática, ciberseguridad e inteligencia artificial. Si bien la idea no es experimentar al 100% con innovaciones que no estén maduras, sí buscamos mantener el producto actualizado y con un perfil innovador.

Bajo el paraguas de la marca NodIA, estamos impulsando varias iniciativas de Inteligencia Artificial, algunas enfocadas en mejorar la productividad interna de nuestro equipo y otras orientadas al cliente final. Ya tenemos soluciones operando en Uruguay vinculadas a portales que los clientes pueden liberar a sus propios usuarios, y a la brevedad presentaremos novedades enfocadas en Argentina.

Diego Cabral: El objetivo de fondo es convertirnos en una compañía AI Native, lo que significa introducir Inteligencia Artificial en todas las áreas de la empresa. No solo en los productos que entregamos, sino en nuestra propia operativa interna: desde los departamentos de desarrollo hasta los de implementación de proyectos. Buscamos usar la IA como una herramienta cotidiana para mejorar nuestros procesos y trasladar esa eficiencia a los clientes.

Al final del día, el empresario nos elige por el producto y el servicio, pero busca ahorro, eficiencia y mejoras tangibles. Si miramos nuestro roadmap de desarrollo en NodIA, nos estamos concentrando en tres claves tecnológicas:

-Data Sage (Consultas conversacionales): La capacidad de dialogar con el sistema a través de un prompt. Por ejemplo, preguntarle mediante un chatbot: "¿Cuáles fueron mis ventas del semestre pasado en tal categoría comparadas con el año anterior?" y que el sistema devuelva la respuesta en texto o gráficos.

-Transaccionar: Poder dictarle o escribirle una orden directa al sistema para que la ejecute, como por ejemplo: "Cargame las horas trabajadas en el proyecto tal".

-Desarrollo asistido (Prompting interno): Un nivel más técnico que nos permite promptear desarrollos dentro de nuestra propia plataforma para construir pantallas o procesos de forma mucho más ágil y eficiente. Estamos apostando muy fuerte a este camino.

Pablo Báez: Siempre buscamos que la IA agregue valor real. No queremos ponerle Inteligencia Artificial a los productos solo para tener un speech comercial; el foco está puesto en que el cliente reciba un beneficio concreto.

P: Ahora en Argentina prima la búsqueda de la eficiencia, la productividad y la digitalización. ¿Qué rol juega Nodum en ese proceso?

Diego Cabral: Desde nuestro lugar, el objetivo es aportar justamente a esa eficiencia. Nuestro valor agregado se basa en ofrecer una solución robusta que incorpora IA de forma nativa, combinada con una gran cercanía local.

Para diferenciarnos de las grandes multinacionales cuyos centros de decisión o servicios están en otros países, nosotros apostamos a la presencialidad, a ser socios tecnológicos reales y a acompañar el crecimiento del cliente, adaptando el sistema a la modelación de su negocio a medida que se expande.

Basamos nuestra propuesta en cuatro pilares fundamentales, que son cercanía, como forma de entender la necesidad del cliente y brindar un servicio humano y de alta calidad. El automatismo lo manejará la IA, pero la impronta personal y el servicio al cliente seguirán siendo el factor diferenciador humano. Luego está la versatilidad; es decir, no imponemos una solución estándar a la que el cliente deba amoldarse obligatoriamente. Partimos de una base sólida de buenas prácticas de la industria, pero adaptamos el software a las particularidades de su negocio.

Pablo Báez Pablo Báez. Mariano Fuchila

Otro pilar es la escalabilidad. El cliente puede iniciar con un sistema ERP básico e ir incorporando módulos de forma modular según lo requiera, como un sistema de gestión de depósitos (WMS) o un módulo de relación con clientes (CRM). Vamos escalando los sistemas según las necesidades del cliente. Y por último, la experiencia sectorial, ya que contamos con años de trayectoria en verticales específicas, lo que nos permite dar respuestas muy precisas en lugar de soluciones generalistas.

Periodista: ¿Puede detallar algunos de esos verticales?

Diego Cabral: El vertical de retail es sumamente fuerte para nosotros. A lo largo de los años hemos construido relaciones con grandes marcas del sector como Rapsodia, Caro Cuore, Punto Cruz, Frávega, Baby Cottons, María Cher y South American Trendy (representantes de Swatch y Swarovski). El retail experimenta altibajos de acuerdo a los ciclos de la economía, pero siempre hemos sabido adaptarnos para asegurarles la continuidad y la calidad del servicio.

Otro sector que es clave para nosotros, y que heredamos de la fuerte experiencia que traemos de Uruguay, es el de Pharma y Salud. Históricamente trabajamos con el Grupo Megalabs, quienes nos eligen como su solución de software vertical para los laboratorios que adquirieron en Uruguay. También el laboratorio argentino Gador nos seleccionó para su operación en Uruguay, y en Argentina sumamos cada vez más laboratorios. Es un vertical exigente que conocemos a la perfección: manejamos la especificidad de la trazabilidad, las normativas regulatorias y la validación bajo normas GMP (Good Manufacturing Practices). Queremos reproducir con mucha fuerza ese liderazgo en el mercado argentino.

Nodum 20-05-2026 23 Leonardo Soria. Mariano Fuchila

Leonardo Soria: Me gustaría agregar que tenemos la capacidad de acompañar en su internacionalización a aquellas empresas argentinas que planean expandir sus operaciones a otros países donde nuestro software ya está localizado. Del mismo modo, atendemos a empresas corporativas de Uruguay u otros mercados de la región que deciden invertir y abrir filiales en Argentina. Ya contamos con varios casos de éxito en ese sentido.

Diego Cabral: Totalmente. El concepto de Nodum Global se vuelve muy valioso ahí. Al tener el sistema localizado y adaptado a las normativas fiscales de varios países, si un cliente nos dice que tiene operaciones distribuidas en Argentina, Uruguay, Paraguay o Chile, podemos resolverle la gestión regional con una única solución unificada.

P: ¿La estrategia de cercanía con el cliente los obliga a contar con oficinas físicas en cada país?

Diego Cabral: Nuestra estrategia actual se concentra en fortalecer con equipos locales propios las estructuras de Uruguay y Argentina. Para el resto del exterior, nos apoyamos fuertemente en una red de partners regionales. Manejamos principalmente dos tipologías de socios de negocio: el partner comercializador, enfocado en la detección de oportunidades y el proceso de venta, y el partner implementador, que asume la responsabilidad técnica del proyecto, la puesta en marcha y el soporte post-venta.

Gracias a esta red hemos crecido notablemente en la región. Por el momento no está en los planes abrir oficinas directas en otros países; el foco actual es seguir desarrollando nuevos canales y crecer a través de ellos.

Periodista: ¿Y cuál es la infraestructura actual de la compañía a nivel global?

Diego Cabral: Actualmente somos un equipo de 130 personas: 100 localizadas en Uruguay y 30 en Argentina, con oficinas físicas en Montevideo y Buenos Aires. Como empresa de software, adoptamos un esquema de trabajo híbrido. La necesidad de grandes espacios físicos es cada vez menor, pero seguimos promoviendo la presencialidad porque entendemos que favorece la sinergia y el trabajo en equipo.

La localización de las oficinas no limita la prestación de los servicios; por ejemplo, tenemos personal en Argentina atendiendo de forma remota a clientes en Chile. Lo importante es contar con los recursos calificados para cada mercado. Geográficamente, nuestra red de partners cubre Paraguay, Ecuador y Colombia (desde donde también se atiende la zona de Venezuela y el Caribe, y algo de Centroamérica). Desde la estructura de Argentina coordinamos las operaciones de Perú, Chile y el mercado local, mientras que Uruguay atiende su propia plaza y Paraguay.

Héctor Silberberg. Héctor Silberberg. Mariano Fuchila

P: ¿Hay sinergias con las demás empresas de Vesta?

Diego Cabral: Absolutamente. Bajo el paraguas del grupo hay compañías con soluciones de software verticales que son totalmente complementarias con nuestro ERP. Por ejemplo, en el sector salud, el grupo cuenta con sistemas asistenciales específicos para sanatorios y clínicas; nosotros los integramos con nuestro ERP y de esa manera podemos ofrecer una solución de salud integral para clientes regionales. Lo mismo sucede en áreas como puntos de venta (POS) para retail, pasarelas de pago, facturación electrónica y plataformas de e-commerce.

Hoy en día el mercado tecnológico tiende hacia la integración; es imposible pretender que una sola empresa desarrolle de forma nativa absolutamente todo lo que el cliente necesita. Nos consideramos socios tecnológicos o partners del cliente: nos integramos con terceros, minimizamos la fricción técnica y asumimos la gestión para que el cliente interactúe con un único proveedor de confianza.

Periodista: ¿Cómo evalúan el panorama actual de la adopción de la Inteligencia Artificial en las empresas?

Diego Cabral: La adopción de inteligencia artificial a nivel corporativo plantea desafíos profundos. El primer gran escollo es la seguridad de los datos. Si una organización alimenta un modelo de IA con información confidencial, financiera o estratégica de su negocio sin garantizar que esos datos permanezcan dentro de un entorno seguro y privado, se expone a riesgos severos de filtración de propiedad intelectual. Existen regulaciones y controles corporativos estrictos que hacen que este sea un tema delicado.

Por lo tanto, nuestro rol como proveedores de software no es implementar IA de manera masiva e improvisada, sino garantizarle al cliente el resguardo de su información. El segundo desafío técnico es evitar la "alucinación" de los modelos, asegurando que la IA se circunscriba de manera estricta a los datos reales del ERP del cliente sin inventar información. Debemos acotar los datos de entrenamiento y abrir las puertas del sistema de forma progresiva y controlada. Es un camino extraordinario, pero que requiere ir con cuidado y con el acompañamiento del proveedor tecnológico.

Por supuesto, la velocidad de adopción varía según el área. En nuestro propio equipo de Comercial y Marketing, por ejemplo, el uso de herramientas avanzadas como Claude de Anthropic es espectacular. Nos asiste en el diseño de estrategias de comercialización y posicionamiento en buscadores conversacionales sin comprometer en absoluto datos sensibles de la compañía.

La Inteligencia Artificial pasará a ser una parte indivisible de la vida de las personas y de las empresas. Nuestra recomendación es mantenerse a la vanguardia pero con cautela, automatizando aquellas tareas manuales y repetitivas que restan tiempo. El propósito final no es reemplazar el recurso humano, sino reenfocarlo hacia tareas de análisis y de mayor valor estratégico, logrando que el negocio sea sustancialmente más productivo.