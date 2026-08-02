Por la crisis de ingresos y salarios, el 62% de los argentinos se endeudó para cubrir gastos básicos

Un reciente relevamiento mostró que 9 de cada 10 personas considera que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes. En tanto, dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes del día 20 del mes.

La desaceleración de la inflación todavía no logra traducirse en una mejora de la economía cotidiana. De acuerdo al informe, el 87,4% de los argentinos considera que su salario continúa perdiendo frente a la inflación , mientras que el 61,9% tomó deuda durante los últimos seis meses y, en más de la mitad de los casos, lo hizo para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios y otras erogaciones básicas.

El estudio del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, refleja además un cambio en la percepción del mercado laboral. El 86,6% sostiene que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes , una visión que atraviesa distintos sectores sociales y políticos y que expone el deterioro del poder adquisitivo.

La encuesta muestra que dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes o el mismo día 20 de cada mes . Apenas el 9,3% afirma que logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación resulta aún más compleja entre los jóvenes. En la franja de 18 a 39 años , el 85,5% asegura quedarse sin ingresos antes del día 20, frente al 60,6% registrado entre quienes tienen entre 40 y 59 años.

El informe revela también que el crédito cambió de función dentro de la economía de los hogares. El 61,9% de los encuestados tomó deuda en el último semestre y el 53,7% lo hizo porque sus ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos básicos. En contraste, apenas el 11,5% recurrió al financiamiento para adquirir bienes durables.

La situación también expone diferencias generacionales. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 35,8% recurrió a financieras o prestamistas informales, mientras que entre los mayores de 60 años esa proporción desciende al 7%.

A la vez, el endeudamiento comienza a mostrar señales de tensión. Entre quienes tomaron crédito, el 28,9% reconoce que le cuesta mucho afrontar las cuotas, el 12% ya registró atrasos y el 6,4% directamente admite que no puede pagar. En ese contexto, el 55% considera que las tasas de interés son tan elevadas que el crédito termina convirtiéndose en una trampa.

La inflación baja, pero la percepción no mejora

El relevamiento también refleja una brecha entre la desaceleración de la inflación y la percepción de los consumidores. El 67,1% de los argentinos considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja la evolución de los precios que observa en su vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% afirma confiar en las cifras oficiales.

Según el estudio, la percepción del deterioro económico continúa siendo dominante pese a la baja del IPC, ya que la mejora macroeconómica todavía no se traduce en una recuperación visible del poder de compra de los salarios.

Corrupción y salarios, las principales preocupaciones

Consultados sobre los principales problemas del país, la corrupción aparece en el primer lugar con el 48,8% de las menciones, seguida muy de cerca por los ingresos y salarios (46,9%). Completan el ranking la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).

En conjunto, el informe muestra que, aunque la inflación perdió centralidad como preocupación inmediata, el deterioro del ingreso, la dificultad para llegar a fin de mes y el creciente endeudamiento siguen condicionando la percepción económica de los argentinos.