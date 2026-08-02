EEUU elevó la alerta de viaje para Ceuta por la crisis migratoria

El Departamento de Estado ubicó a la ciudad autónoma española en el nivel 3 de advertencia, que recomienda reconsiderar desplazamientos, mientras mantuvo al resto del territorio en una categoría inferior.

La crisis migratoria en Ceuta lleva a EEUU a activar la alerta de viaje nivel 3.

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó este sábado a nivel 3 , equivalente a "reconsiderar el viaje", la recomendación específica para Ceuta debido a la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma española. En tanto, el resto del país continúa bajo nivel 2, una categoría que implica "extremar las precauciones".

Según la actualización publicada por las autoridades estadounidenses, la modificación responde a los riesgos de seguridad vinculados con la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y al escenario excepcional que enfrenta la ciudad en los últimos meses.

El Departamento de Estado advirtió que "la llegada masiva e incontrolada de inmigrantes procedente de Marruecos a Ceuta puede dar lugar a situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas". El organismo recordó, además, que España desplegó efectivos del Ejército , la Policía Nacional y la Guardia Civil para hacer frente a la situación.

Washington considera que el contexto actual justifica que sus ciudadanos reconsideren cualquier desplazamiento a Ceuta hasta que la situación recupere la normalidad.

Las autoridades norteamericanas instan a quienes decidan viajar a Ceuta a evitar manifestaciones y aglomeraciones , mantenerse atentos a su entorno, seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar la información disponible en los medios para adaptar sus planes según la evolución de los acontecimientos.

El aviso llega en un momento en que la ciudad mantiene un importante dispositivo de seguridad tras varios días marcados por la presión migratoria y la llegada de miles de personas desde el país vecino.

EEUU eleva a nivel 3 la alerta de viaje a Ceuta por la crisis migratoria.

Qué significa el nivel 3 de alerta

El sistema del Departamento de Estado clasifica a los destinos en una escala de cuatro niveles: desde el 1, que pide precauciones habituales, hasta el 4, que directamente desaconseja viajar. El nivel 3, el asignado a Ceuta, se ubica en un punto intermedio: no prohíbe los viajes, pero desalienta los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Esa clasificación marca una diferencia notoria con el resto de España, que permanece dos escalones por debajo. Aunque las alertas no son de cumplimiento obligatorio para los ciudadanos estadounidenses, suelen condicionar las decisiones de universidades, empresas y compañías de seguros con actividad en la zona. La medida, además, llega en un momento de máxima tensión por la crisis migratoria, lo que le suma una dimensión política al aviso.

Sin embargo, para el resto del territorio español, Estados Unidos sostiene la recomendación de ejercer mayor precaución por el riesgo de terrorismo y la posibilidad de alteraciones del orden público vinculadas a manifestaciones.

El Departamento de Estado recuerda que los grupos terroristas continúan considerando como posibles objetivos las zonas turísticas, aeropuertos, estaciones de transporte, centros comerciales, edificios gubernamentales, hoteles, restaurantes, lugares de culto, centros educativos, parques y grandes eventos deportivos o culturales.