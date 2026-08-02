Crimen de Mailén Antonich en Mar del Plata: dos hombres quedaron detenidos tras el hallazgo del cuerpo la joven

La joven de 25 años había ido a una supuesta entrevista laboral y fue encontrada sin vida en una playa de la zona sur de Mar del Plata.

La investigación por la muerte de Mailén Antonich avanza con dos personas aprehendidas y nuevas medidas de prueba.

La Justicia investiga el femicidio de Mailén Antonich , la joven de 25 años hallada sin vida en una playa de la zona sur de Mar del Plata, mientras dos hombres fueron aprehendidos tras ser vinculados al lugar donde fue encontrado el cuerpo. La causa avanza con pericias, secuestro de elementos y nuevas medidas de prueba.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años , había salido de su casa el viernes por la tarde luego de recibir una supuesta propuesta laboral a través de Facebook. Según contó su familia, le habían indicado que debía acercarse hasta un supuesto balneario ubicado en la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista de trabajo y le solicitaron una fotografía para gestionar un presunto carnet.

Después de ese contacto, la joven dejó de responder mensajes y llamadas. Sus familiares comenzaron a buscarla y denunciaron dificultades en el inicio del operativo. María, madre de la víctima, aseguró que en la Comisaría 16 no recibieron la denuncia de inmediato. “ No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando ”, sostuvo.

El cuerpo de Antonich fue encontrado días después por su hermano en una playa ubicada en la zona sur de la ciudad. La joven estaba oculta debajo de un contenedor y envuelta en una sábana , según informaron fuentes de la investigación.

La causa quedó en manos del fiscal de turno Carlos Russo , quien confirmó que una de las principales líneas de investigación apunta a que la víctima habría asistido a una propuesta laboral antes de ser asesinada. “ Eso está a determinarse. Aparentemente, de acuerdo a las primeras testimoniales, ella habría ido a una propuesta laboral donde fue encontrada muerta. No se conoció de ella hasta hoy ”, explicó.

Hay dos aprehendidos y analizan pruebas

Durante las tareas de búsqueda realizadas por familiares y efectivos policiales, se produjo un hallazgo que modificó el rumbo de la investigación. Según explicó el fiscal, personal de la Comisaría Quinta observó a dos personas en una situación sospechosa mientras quemaban distintos elementos en las cercanías del predio.

“Vieron la presencia de dos sujetos quemando cosas, fueron aprehendidos. A poca distancia de los bungalows se encontró el cuerpo”, detalló Russo.

Los aprehendidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27. Ambos estarían vinculados a tareas de sereno en el lugar donde se desarrollan las pesquisas.

La Justicia continúa con la recolección de pruebas para reconstruir las últimas horas de la víctima. Entre las medidas ordenadas se encuentran el análisis de cámaras de seguridad, aunque todavía no fueron incorporadas al expediente. “Estamos recabando imágenes de las cámaras de seguridad, todavía no las conseguimos”, indicó el fiscal.

La autopsia será clave para avanzar en la causa

Personal de Policía Científica trabajó durante la madrugada en la zona del hallazgo y realizó distintas pericias para determinar qué ocurrió con Antonich. La autopsia será uno de los elementos centrales para establecer la mecánica y las circunstancias de la muerte.

“La autopsia será hoy o mañana”, afirmó Russo, quien señaló que los resultados permitirán avanzar en la investigación.

Mientras se esperan los informes forenses y nuevos testimonios, la causa continúa bajo la carátula de homicidio. La Justicia busca determinar cómo fueron los últimos momentos de Mailén Antonich y qué responsabilidad tuvieron las personas vinculadas al lugar donde fue encontrada.