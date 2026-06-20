Este novedoso invento va a cambiar la manera en la que haces tus asados para siempre.

Disfrutar de una buena comida a la parrilla ya no tiene que depender del patio, del jardín ni de un día soleado. Ahora, un nuevo desarrollo tecnológico busca eliminar las limitaciones que aparecen cuando el espacio es reducido o las condiciones meteorológicas no acompañan.

La propuesta apunta a quienes viven en departamentos, tienen balcones pequeños o simplemente quieren preparar carnes, verduras y otros platos sin que se llene el ambiente de humo ni largas horas de preparación. El dispositivo también incorpora inteligencia artificial para simplificar cada etapa del proceso.

Con esta parrilla inteligente, nunca más te vas a tener que preocupar por el espacio o el clima al hacer un asado.

La empresa Cozytime presentó Lumo , un aparato compacto que tiene cocción infrarroja, una automatización inteligente y múltiples modos de funcionamiento. Actualmente, el producto forma parte de una campaña de financiamiento colectivo en Kickstarter y fue desarrollado para funcionar tanto en interiores como en exteriores .

El objetivo es resolver uno de los principales problemas de las parrillas, la necesidad de contar con grandes espacios y soportar humo, suciedad y tiempos prolongados de cocción. A diferencia de eso, este sistema emplea calor infrarrojo de doble cara . La tecnología dirige la energía directamente hacia los alimentos y distribuye la temperatura de manera uniforme.

Según sus fabricantes, la velocidad de cocción puede ser hasta cuatro veces superior a la de las parrillas comunes y el precalentamiento prácticamente es instantáneo, ya que tarda apenas 0,2 segundos. El aparato también está pensado para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina. Una de sus herramientas principales es AI CookPilot, un asistente inteligente que analiza automáticamente lo que se pone en la parrilla.

Gracias a un escáner incorporado, el sistema identifica 40 tipos distintos de alimentos y calcula su tamaño, espesor y peso. A partir de esos datos, selecciona el programa de cocción más adecuado, lo que evita los errores más frecuentes, como cocinar la carne de más o dejar el interior crudo.

Además, la parrilla puede trabajar con distintos tipos de alimentos, desde carnes frescas hasta alimentos congelados, incluso admite cortes de hasta 6 centímetros de grosor. Otra ventaja importante es la ausencia de humo en espacios cerrados, un aspecto que permite que se use en departamentos o ambientes pequeños.

Lumo El aparato es fácil de trasladar y mantener. Gentileza - Cozytime

Las características de este invento millonario

Uno de los puntos fuertes de Lumo es su tamaño compacto, el aparato mide 374 milímetros de largo, 308 milímetros de ancho y 176,5 milímetros de alto. También es bastante liviano, pesando 6,5 kilos, lo que facilita su traslado entre distintos ambientes de la casa o incluso hacia un picnic. Su capacidad alcanza para cocinar:

seis salchichas en una sola tanda

siete brochetas

una pizza de 18 centímetros

dos bifes al mismo tiempo

El dispositivo incorpora el sistema TriForma StateShift, que permite modificar la posición superior de la estructura para acceder a tres modos distintos de cocción:

Modo ahumador interior: en esta configuración, la cámara queda completamente cerrada para impedir la salida del humo, puede alcanzar los 230 °C y funciona de manera similar a un horno de altas prestaciones. Permite cocinar pizzas, panes, carnes asadas lentamente y otras preparaciones. También incorpora un módulo especial para añadir pequeñas cantidades de pellets o virutas de madera y darle un sabor ahumado. Modo cocción rápida: con la tapa semiabierta, la temperatura llega a los 270 °C. Está diseñado para preparar costillas, alitas, brochetas, cortes vacunos y diferentes carnes que requieren un sellado rápido sin perder jugosidad. Modo parrilla plana: con la tapa totalmente abierta, la temperatura alcanza los 250 °C. Esta modalidad es perfecta para cocinar verduras, carnes para compartir y hasta hacer una fondue de queso.

En cuento a la conectividad, Lumo se vincula con una aplicación compatible con celulares Android y iPhone donde se pueden modificar tiempos, controlar la temperatura, supervisar la cocción a distancia y acceder a un catálogo de recetas. Además, cada usuario tiene la posibilidad de crear configuraciones propias y guardarlas.

La limpieza también forma parte del diseño, los alimentos únicamente entran en contacto con las rejillas y las bandejas recolectoras de grasa fabricadas en acero inoxidable, ambas piezas son desmontables y aptas para lavavajillas, mientras que el resto del equipo requiere apenas una limpieza superficial cada tanto.

En cuanto a durabilidad, los desarrolladores aseguran una vida útil de 12.000 horas de funcionamiento, lo que equivale a más de 16 años si se usa dos horas por día. Además, el sistema está pensado para optimizar el consumo energético, incluso cuenta con un apagado automático del faro frontal después de 10 minutos de inactividad.