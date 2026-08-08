El revolucionario invento de accesibilidad: la placa que te permite controlar dispositivos con la lengua

Tras años de desarrollo, este invento salió a la venta con funciones perfeccionadas para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

La nueva tecnología adaptativa logró perfeccionarse para responder a las necesidades de los usuarios sin inconvenientes.

La tecnología forma parte de las tareas cotidianas para millones de personas, pero utilizar una computadora o un celular puede ser una dificultad cuando existe una movilidad reducida en brazos y manos. Frente a ese problema, una empresa desarrolló un sistema pensado para manejar distintos equipos sin depender exclusivamente de los dedos .

El dispositivo aprovecha los movimientos de la boca para reemplazar varias acciones que normalmente se realizan con un mouse o en una pantalla táctil. Después de varios años de desarrollo y pruebas con cientos de usuarios, el producto comenzó a ofrecerse al público.

MouthPad es una placa personalizada que se coloca sobre los dientes superiores, de manera similar a una dental. Una vez dentro de la boca, la lengua será la herramienta de control para mover el cursor y ejecutar diferentes acciones en una computadora, un celular o una tablet.

La placa se fabrica de manera personalizada para que su adaptación a las necesidades del usuario sea lo más rápida posible.

El sistema cuenta con una superficie sensible ubicada contra el paladar. Al deslizar la punta de la lengua sobre ella es posible desplazarse por la pantalla, seleccionar elementos, arrastrarlos o hacer clic, mientras que determinados gestos permiten activar otras funciones.

También incorpora un sensor capaz de registrar los movimientos de la cabeza . De esta manera, el cursor puede manejarse mediante cualquiera de las dos alternativas y cada persona puede elegir la que resulte más conveniente para determinadas tareas.

La conexión se realiza por Bluetooth y funciona con los principales sistemas operativos de celulares, tablets y computadoras, por lo que puede utilizarse con diferentes equipos sin instalar nada adicional. Además, queda emparejado con varios aparatos y ofrece la posibilidad de cambiar de uno a otro de forma libre.

Este pequeño "botón" es el eje central del invento, ya que se encarga de replicar los movimientos de la lengua en los distintos dispositivos. Augmental

Las características y funciones claves de este invento

Cada unidad se fabrica a medida a partir de un escaneo digital de la boca del usuario. Esa información se utiliza para imprimir la pieza en 3D con resina dental y luego encapsularla. El resultado pesa alrededor de 10 gramos y tiene un grosor cercano a un milímetro.

Una aplicación permite modificar distintos parámetros de funcionamiento, entre ellos la sensibilidad táctil, la fuerza necesaria para hacer clic, la velocidad del cursor y el desplazamiento por la pantalla. Estas configuraciones ayudan a adaptar la respuesta del equipo a las necesidades de cada persona.

La batería ofrece más de siete horas de autonomía y necesita aproximadamente una hora y media para completar su carga. Las pruebas realizadas también mostraron que puede permanecer colocado durante unas 10 horas y que su presencia dentro de la boca tiene un impacto mínimo sobre el habla.

El aparato incluye un estuche de carga y requiere lavado antes y después de utilizarlo. Se puede beber agua mientras está colocado, aunque debe retirarse para comer o masticar debido al riesgo de dañarlo.

MouthPad salió a la venta al precio de u$s1.400. Para obtenerlo, el comprador debe realizar primero un escaneo en una clínica dental y enviarlo para que se produzca la unidad personalizada.