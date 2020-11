Explosión digital: consejos para armar tu propia tienda online

En este contexto es que no solo las grandes empresas, sino también los emprendedores se volcaron a la creación y construcción de tiendas digitales. Con un poco de habilidad digital, mucha perseverancia y conocimientos básicos de marketing cualquiera pueda armar su e-commerce y comenzar a vender.

Emprendimientos nativo digitales

Tal es el caso de Luciana Gauna, fundadora de Las Menas, marca que vende tapabocas, collares, vinchas y accesorios con identidad propia. La creación de accesorios siempre fue un hobby para Luciana pero un tiempo antes de la pandemia lo encaró como su actividad principal. Con la sociedad obligada a permanecer en sus casas, sus ventas se dispararon. Una emprendedora que entendió que el negocio hoy es online.

“Mi idea siempre fue hacerlo digital y cada día que pasa me convenzo más que va por este camino. Inclusive ahora me ofrecieron abrir un local físico y dije que no. La pandemia intensificó el cambio, pero de todos modos ya íbamos hacia la compra online. Saber que en cualquier horario del día, la tienda está abierta siempre es una ventaja gigante respecto a la tienda tradicional. Ojo, también eso significa que te demandará responder a toda hora y cualquier día de la semana. La gente espera respuestas inmediatas y tener una buena comunicación es fundamental para evitar malos entendidos. Si tenés una buena imagen, la tienda es amigable y contás con una entrega rápida, no necesitás tener una tienda física”, aseguró Gauna.

Elegir con qué socio digital armar tu tienda online no es un tema menor, sobre todo si lo vas a hacer vos mismo sin ser un experto en la materia.

“Elegí Tiendanube después de haber investigado varias opciones, como Wix. Las ventajas que me ofrecían estos modelos de tienda eran las que mejor se adecuaban a mis necesidades. Son las dos más populares entre emprendedores, pero no las únicas. Me quedé con la empresa argentina cuyo ranqueo es mejor en los buscadores, y además tiene estructuras mejor diseñadas para lo que acostumbramos a trabajar los argentinos. Si yo hubiera querido exportar mis productos posiblemente hubiera elegido Wix”, afirmó Gauna.

Crear identidad de marca

Construir una identidad de marca es muy importante, porque en el océano de posibilidades que representa internet, necesitás diferenciarte de tus competidores de todo el mundo para que te elijan sobre el resto. Ser único es la mejor opción.

“La construcción de marca va desde el momento cero. Es importante que todo tenga un hilo conductor. Por ejemplo, que se mantenga una misma paleta de colores a la hora de armar tu marca con una misma tonalidad. El objetivo de la identidad de marca es que puedan identificarte por estilo y diseño sin la necesidad de ver las etiquetas en los productos. Por otro lado, es importante segmentar tu público, es decir dónde está la franja etaria y a quién se lo vas a ofrecer”, aseguró Gauna.

Costos digitales vs. costos físicos

Los costos no son un tema menor a la hora de armar tu tienda, ya que muchos emprendimientos quiebran debido a costos estructurales demasiado elevados. El e-commerce permite eliminar varios costos intrínsecos a las tiendas físicas.

“La diferencia entre los costos de una tienda online y una física son muy grandes. Para esta última, tenés que considerar alquiler, servicios, empleados, mobiliario y muchas otras cosas más. En su momento evalué y concluí que toda esa plata que me ahorraría, la podría invertir en publicidad y mantener una buena posición de la marca en el mercado,” contó la fundadora de Las Menas.

Cabe aclarar que el e-commerce tiene costos pero no del modo tradicional. Se debe invertir en otro tipo de necesidades.

“Considerar toda la estructura de costo es fundamental. Si vas a tener tu tienda digital, debés elegir no solo el prestador del servicio sino también el plan que usarás. Hay un montón de opciones con precios muy diversos que te brindan distintas prestaciones. Recomiendo preguntar de acuerdo a tu necesidad qué plan te recomiendan y su costo, así como la forma de pago. Planificás el presupuesto en base a la producción de tu mercadería, los costos directos e indirectos. Por ejemplo, cuánto te costará el packaging siendo éste un punto muy importante en la venta online,” enfatizó Gauna.

Vidriera digital

A diferencia de la tienda física, en la tienda online el escaparate de los productos es la pantalla, por lo tanto una buena fotografía que permita atraer a los clientes es la clave, porque en el mundo digital la estética visual marca el pulso de la repercusión de tu marca.

“En el canal digital es fundamental tener buenas fotos. Hay que elegir entre pagar a un fotógrafo profesional o bien aprender a sacar muy buenas fotos. Hacer un curso de fotografía y edición da buenos resultados. Por otro lado, con poca plata podés comprar tu dominio web lo cual te dará una mejor imagen y presencia. Cuando uno habla de fotografía de productos, es inevitable pensar en la vidriera que significa una cuenta en Instagram. Aquí habrá que evaluar también si sos vos quien manejará las redes sociales o si hay que considerar el costo de delegar la tarea en una tercera persona,” confirmó Gauna.

“Otro tip que parece una pavada sin serlo, es tener todas las fotos en el mismo tamaño porque si tenés una grande y otra más chica te quedará horrible la página. Eso yo no lo había tenido en cuenta y tuve que modificarlo. A partir del perfeccionamiento de mis fotografías, comencé a ver que el cliente se quedaba más tiempo y navegaba más por mi página. Mantener la estética de la página es importante. Recomiendo evaluar de antemano si van a ser cuadradas, rectangulares o apaisadas para que no quede como una tienda de cambalache”, aconseja desde su experiencia con Las Menas.

Ella afirma que armar tu tienda online no es cosa sencilla pero tampoco es imposible. Hay muchos instructivos y testimonios de personas que lo han hecho muy bien. “La perseverancia es una de las claves fundamentales para que funcione y no rendirse ante la primera dificultad, sino tratar de superarla”, concluyó Gauna.

Nadie dice que sea fácil, pero nunca emprender estuvo tan al alcance de todos.