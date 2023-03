Pallets Jáuregui, una empresa que se expande apoyada en la visión de una mujer

"En la industria son 90% hombres y yo me fui ganando un lugarcito. Siempre me rodeé de otras mujeres, me sentí muy apoyada en todos los ámbitos. La mujer aporta otra visión. Considero que somos creadoras innatas y en todas las empresas tendría que haber algún sector gerencial liderado por mujeres", contó.