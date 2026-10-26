Murió Eric Bauza, la voz moderna de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Eric Bauza , actor de doblaje ganador de un premio Emmy y la voz moderna de Bugs Bunny , el Pato Lucas y otros personajes de Looney Tunes , falleció el domingo 25 de octubre. Tenía 46 años.

La noticia fue anunciada el domingo por su familia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas , junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido repentinamente. Próximamente se darán a conocer más detalles", se lee en la publicación.

Según el médico forense del condado de Los Ángeles, Bauza falleció en su domicilio , y la causa de su muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Según documentos de prensa, Bauza tenía previsto asistir al estreno de El gato con sombrero de Warner Bros. Pictures Animation el domingo por la tarde para apoyar "Daffy Season" , un cortometraje que se proyecta antes de la película.

“Eric Bauza fue un talento vocal único que brindó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo”, declararon. “Durante sus 15 años en Warner Bros. Animation, fue la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, entre muchos otros personajes. Siguió los pasos de grandes como Mel Blanc. Eric afirmó que continuar con el legado legendario de los Looney Tunes fue uno de los mayores honores de su vida. Además de su increíble talento, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos”.

Los trabajos recientes de Eric Bauza

En la película de Looney Tunes Coyote vs. Acme, estrenada a principios de este año, Bauza prestó su voz a varios personajes, entre ellos Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn, Porky Pig, el Correcaminos, Charlie el Perro y muchos más. La mayoría de estos personajes, por supuesto, fueron interpretados originalmente por el legendario Mel Blanc.

Bauza también dio vida a varios personajes de Looney Tunes en producciones como Space Jam: A New Legacy (donde prestó su voz al Pato Lucas, Porky Pig, Foghorn Leghorn, Elmer Fudd y Marvin el Marciano) y Looney Tunes Cartoons (Bugs Bunny y el Pato Lucas), entre otras.