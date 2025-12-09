Primer trimestre 2026: la expectativa de contratación en la Argentina es de un 10% y advierten cautela empresaria

El dato lo arrojó la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup. Describieron un año "muy deprimido en términos de economía" y destacan un optimismo sin "derroches".

Desde la consultora señalaron que hoy la producción se rige por el factor de la productividad.

La expectativa de contratación para el primer trimestre de 2026 aumentó un 10% en la Argentina, de acuerdo a un reciente estudio trimestral. Entre los hallazgos, figura un aumento del 5% en comparación con un análisis previo y entre los rubros con más intenciones de incorporar personal figura Finanzas y Seguros.

Los resultados también revelaron que el sector de Finanzas y Seguros lidera las intenciones más sólidas de la muestra, con una ENE de 27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces , con un 20% . Por último, la región que arroja la expectativa de contratación más fuerte es el Noreste (NEA) , con un 15% , mientras que Cuyo reporta las intenciones más débiles , con un 0%.

Al ser consultado, el director general y presidente de la consultora, Luis Guastini, afirmó que para este trimestre ven un cambio , luego de varios períodos anteriores donde " la misma cantidad de empleadores que decían que iba a crecer su dotación era igual a los que decían que iba a decrecer" : "No había ni optimismo ni pesimismo, sino una cautela muy chata ", amplió.

oficina Guastini describió que este año fue "muy deprimido en términos de economía, con lo cual hay una expectativa de un efecto rebote". Freepik

Para estos análisis, el director destacó que se deben considerar dos factores: 1) sensaciones respecto a la economía en general y 2) cómo eso va a impactar en cada sector.

"Hay signos macroeconómicos claros a lo largo del tiempo, pero eso después de pasarlo por el tamiz de cómo es su impacta en mi actividad. Hay actividades que muestran una recuperación y otras que son muchos más conservadoras", refirió.

En el caso de los sectores que lideraron estas intenciones, figura Finanzas y Seguros (27%) seguido por Construcción y Bienes Raíces (20%). Al respecto, Guastini señaló que en el primer caso aparecen las Fintech, donde cuenta con "más optimismo que la banca tradicional".

En el segundo caso, "por un lado, el mercado inmobiliario está en uno de sus picos más altos en los últimos años" mientras la construcción privada empezó a reactivarse con obras privadas.

En el caso de la Construcción, al momento de realizar el estudio notaron que se conocieron "anuncios vinculados a la apertura de licitación el sistema para el año que viene, lo cual genera expectativas".

El NEA, el sector con mayor expectativa

Por último, el sector con mayor expectativa para contratar se ubica en el Noreste argentino (NEA) con un 15%. En este caso, el hombre de ManpowerGroup apuntó a que existen "elementos particulares" de su economía que lo llevó a tener "efectos rebotes, donde tenías expectativas medio deprimidas y ante una buena noticia eso genera un repunte".

También destacó que "la región está vinculada con los países vecinos de la zona" y mencionó el caso de Brasil que, para este trimestre, "se muestra con mejor expectativa en el mundo, con casi un 54%": "Su dinamismo está impactando en las empresas cercanas a la frontera", puntualizó.

Al ser consultado sobre una posible influencia de estas economías cercanas, Guastini subrayó "un cambio de paradigma respecto a años anteriores". Antes, señaló, regía una lógica de la producción vinculada a factores como "el valor del dólar, devaluación, la protección a la balanza de pago y una dependencia de lo que comprara Brasil, como principal socio".

Ahora, bajo nuevos niveles de competitividad, el factor que manda es la productividad: "Antes el negocio era aumentar el stock. Ahora pasó a ser 'tengo que ser mucho más productivo para competir con precios mucho más razonables'".

"Claramente Brasil es una oportunidad, en la medida en que las empresas sean más competitivas y para eso requieren inversión, seguridad, estabilidad, normas a la altura. Si se dan estos elementos y le va bien a Brasil, es una muy buena noticia con nosotros", finalizó.