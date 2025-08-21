Providencia Seguros donará $5 millones a Techo para impulsar el alcance e impacto del trabajo de la ONG







La aseguradora selló un acuerdo con la ONG que construye viviendas en 11 provincias. Es la primera colaboración del Grupo Indalo con Techo y busca abrir camino a futuros aportes.

Es el primer acuerdo del Grupo Indalo con Techo.

Providencia Seguros firmó un acuerdo con Techo para donar $5 millones, en el marco de la estrategia de sustentabilidad que impulsa junto al Grupo Indalo. La organización trabaja en la lucha contra la desigualdad habitacional y construye, junto a voluntarios, viviendas en 11 provincias, además de brindar acceso a agua, saneamiento e infraestructura básica.

El acuerdo entre Providencia Seguros y Techo Se trata de la primera alianza de este tipo que concreta una empresa del Grupo Indalo con Techo, y el objetivo es estimular futuras colaboraciones de otras compañías del holding, ampliando el alcance e impacto del trabajo de la ONG en todo el país.

DSC09856 La iniciativa se suma a distintas acciones de responsabilidad social que la aseguradora viene desarrollando en los últimos años, con foco en educación, integración comunitaria y generación de oportunidades. “Queremos que nuestros colaboradores, red comercial y asegurados se sientan parte de este proyecto colectivo, y que sepan que elegir Providencia también es elegir acompañar a quienes trabajan por una sociedad más justa”, señaló Lisandro López, director general de la compañía.

Por su parte, Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo, destacó: “Valoramos enormemente que una compañía del sector privado decida involucrarse de manera tan activa. El aporte económico es fundamental, pero lo que más celebramos es el compromiso de Providencia por dar visibilidad a nuestra misión y contagiar a otros actores para que se sumen. La transformación social solo es posible cuando trabajamos en red”.

Desde la aseguradora remarcaron que este tipo de iniciativas son parte de sus valores centrales y buscan inspirar a otros a sumarse al compromiso por la transformación social, la concientización y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.