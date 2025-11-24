En los últimos 10 años, el 53% de los homicidios de mujeres fueron considerados femicidios en CABA + Seguir en









En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres publicó un informe analizando casos que sucedieron entre 2014 y 2024.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Solange Avena

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se publicó un nuevo informe que revela que, entre 2015 y 2024, el 53% de los homicidios de mujeres cometidos con violencia de género en la ciudad de Buenos Aires que llevaron a una condena fueron calificados como femicidios.

Se trata de la séptima edición del informe de seguimiento realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que analiza las investigaciones judiciales por femicidios, transfemicidios y otros homicidios dolosos de mujeres en Capital Federal. El documento señala que en los últimos casi 10 años, “el 53% de los homicidios de mujeres en que se observaron elementos de violencia de género que alcanzaron sentencia condenatoria fueron calificados como femicidios”.

A su vez, el trabajo destaca que durante ese período de tiempo, hubo 192 causas en las que se investigaron 199 homicidios de mujeres. “El 62% de esos casos fueron clasificados como femicidios, en tanto se observaron indicadores preestablecidos de violencia por motivos de género”, advirtieron.

2020 fue el año con más femicidios en CABA aunque advierten que las cifras pueden ir en aumento El año en el que más femicidios hubo fue en 2020, durante la cuarentena por la pandemia de Coronavirus, debido a que por las restricciones muchas de las víctimas no pudieron pedir auxilio o escapar de la violencia.

Las autoridades advirtieron que hubo un incremento en los crímenes ligados a la violencia de género en el último tiempo, uno de los puntos más alarmantes del informe.

Desde el portal Fiscales, indicaron que, a julio de 2025, hubo 96 fallos condenatorios y otros 10 resultaron absolutorios. Por otro lado, el análisis de los procesos judiciales muestra que entre el hecho letal y la elevación a juicio transcurre en promedio 9 meses, mientras que, si se tiene en cuenta la etapa oral, se advierte un plazo de poco más de 2 años (26 meses).