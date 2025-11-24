Rechazó ir a Harvard para aprender por su cuenta y logró una fortuna de miles de millones: quién es Paul Tudor

Haciendo su propio camino, supo abrirse paso para llegar a lo más alto gracias a su destreza financiera.

Paul Tudor Jones II es una de las figuras más influyentes y exitosas en la historia de las finanzas, reconocido como un legendario macrotrader en Wall Street. Es el fundador de Tudor Investment Corporation, uno de los principales fondos de cobertura (hedge funds) del mundo, que administra miles de millones de dólares .

Es conocido por su innovador enfoque en los mercados, caracterizado por su análisis técnico y macroeconómico, y por haber predicho y sacado provecho del famoso colapso bursátil del "Lunes Negro" de 1987.

Nacido en Memphis en 1954, Jones se graduó en Economía en la Universidad de Virginia. A diferencia de muchos de sus pares, tras finalizar su carrera, tomó una decisión crucial: rechazó ser admitido en la Escuela de Negocios de Harvard para, en su lugar, aprender el negocio de las commodities desde cero.

Comenzó su carrera como corredor de productos básicos en E.F. Hutton y luego trabajó en la bolsa de algodón bajo la tutoría de Eli Tullis en Nueva Orleans. Fue bajo esta mentoría donde desarrolló las habilidades de trading técnico y la disciplina psicológica que se convertirían en la base de su éxito. En 1980, estableció su propia firma, y en 1984 fundó Tudor Investment Corporation.

Su reputación de visión excepcional se cimentó en octubre de 1987, durante la caída del mercado del "Lunes Negro". Jones había tomado posiciones cortas (apostando a la baja) y, según se informa, triplicó su dinero el día que el Dow Jones se desplomó un 22% . Esta operación, que demostró una sincronización con el mercado fuera de lo común, lo elevó a un estatus de leyenda financiera.

Su filosofía de inversión combina el análisis de gráficos con un fuerte énfasis en las tendencias macroeconómicas globales. Un principio clave en su enfoque es la gestión rigurosa del riesgo, adhiriéndose a su famosa máxima de que los inversores deben "arriesgar solo lo que puedan permitirse perder".

Miles de millones: el patrimonio de Paul Tudor Jones

Gracias a su destreza en el trading y la longevidad de su fondo de cobertura, Paul Tudor Jones se ha consolidado como uno de los hombres más ricos del mundo.

Actualmente, su patrimonio neto asciende a 8 mil millones de dólares. Además de sus logros financieros, ha canalizado su fortuna hacia la filantropía a través de la Fundación Robin Hood, que aplica principios de inversión a la lucha contra la pobreza en la ciudad de Nueva York, habiendo distribuido más de 3 mil millones de dólares a causas benéficas.