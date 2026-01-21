Quién es el heredero de Johnson & Johnson que usó sus millones para salvar a un importante equipo inglés + Seguir en









El reconocido empresario llegó a la Premier League, donde demostró rápidamente su capacidad para hacer crecer a un club que no la pasaba bien.

El heredero de un imperio mundialmente conocido y su arribo a la Premier League. Matthew Stockman/Getty Images

La Premier League es un mundo cada vez más atractivo para los empresarios, incluso para aquellos que están completamente alejados del fútbol. Dentro de la estructura de la liga inglesa se encuentra un esquema de negocios particularmente llamativo, que despierta el interés de fortunas de todo el mundo que esperan invertir sus miles de millones de dólares.

Se ve de manera constante que quienes cuentan con patrimonios muy elevados hacen lo imposible por adquirir instituciones, al punto de que ya no se enfocan solo en los equipos más fuertes. En este caso, una reconocida figura empresarial compró un club que no atravesaba un buen momento y logró transformar su presente.

Woody Johnson Ed Mulholland/Getty Images Johnson ya había demostrado su capacidad de incursionar en el deporte con la adquisición de los New York Jets de la NFL. Ed Mulholland/Getty Images La historia de Woody Johnson Robert Wood Johnson IV, conocido como Woody Johnson, es heredero de la familia fundadora de Johnson & Johnson y uno de los integrantes más activos de ese linaje en el mundo de las inversiones. A lo largo de su trayectoria combinó negocios, deporte y política, con un rol central al frente de la firma de inversión familiar The Johnson Company y una presencia consolidada en el deporte profesional estadounidense.

Su vínculo con el fútbol inglés se profundizó durante su etapa como embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Fue en ese período cuando comenzó a analizar seriamente su ingreso a la Premier League y, en 2022, intentó adquirir el Chelsea, que había salido a la venta tras las sanciones impuestas a Roman Abramovich. Johnson presentó una oferta cercana a los 2 mil millones de libras, pero quedó fuera del proceso y el club terminó en manos de otro grupo inversor.

Lejos de abandonar su interés, redireccionó su estrategia hacia una participación que combinara estabilidad y bajo perfil operativo. Esa oportunidad apareció cuando Crystal Palace enfrentó tensiones internas y restricciones vinculadas a las normas de multipropiedad. La inyección de millones de dólares por parte de Johnson fue clave para reordenar el esquema accionario del club y garantizar su continuidad dentro de la liga inglesa.

El impacto de esa decisión no fue solo institucional. Con una estructura más sólida, el club logró estabilidad deportiva y, poco tiempo después, alcanzó uno de los hitos más importantes de su historia reciente al consagrarse campeón de la FA Cup, el primer título oficial del Palace. La participación de Johnson resultó determinante para sostener el proyecto que permitió ese logro. Miles de millones: el patrimonio de Woody Johnson Actualmente, el patrimonio neto de Woody Johnson está estimado en 3.5 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe principalmente a su rol como director ejecutivo y presidente de Johnson Company Inc., además de las inversiones heredadas del grupo familiar. A su vez, no es ajeno al mundo del deporte. Compró a los New York Jets por 635 millones de dólares en el año 2000 y, en la actualidad, el valor de la franquicia se estima en unos 5.4 mil millones de dólares. Su peso dentro de la NFL fue tal que participó en decisiones clave de la liga, incluida la elección del comisionado Roger Goodell.

