La emocionante historia del jubilado que se convirtió en millonario tras un año muy malo

Sufrió un importante revés en su vida, pero consiguió un importante premio que lo salvó de un momento complicado.

No la pasó nada bien, pero un importante premio lo ayudó a salvar sus grandes problemas.

Ganar millones de la noche a la mañana es el sueño de muchos, aunque no necesariamente hace falta que el premio sea tan grande como para que valga la pena. Cualquier dinero que llegue sin requerir esfuerzo siempre es bien recibido.

En especial cuando uno no viene atravesando el mejor momento personal, como le ocurrió al protagonista de esta historia. Después de un año para el olvido, de la nada cayó un regalo que pudo ayudarlo a mejorar el delicado momento que atravesaba.

Quién es Paul Salt y cómo sufrió en 2025 Paul Salt es un exsargento mayor del Ejército británico, tiene 74 años y vive junto a su esposa Kay en Greatstone, una localidad costera del condado de Kent, en Inglaterra. Durante 2025, la pareja atravesó uno de los años más difíciles de su vida: Kay estuvo internada durante cinco semanas en Tenerife tras contraer Covid y sufrir complicaciones graves que la llevaron a permanecer en coma.

La situación obligó a organizar un traslado sanitario al Reino Unido mediante una ambulancia aérea y a enfrentar un largo proceso de recuperación. A ese cuadro se sumó la propia condición de salud de Salt, quien años atrás había sufrido un infarto severo y fue sometido a cinco cirugías de bypass coronario. Con ambos ya jubilados, el impacto emocional y económico fue considerable y varios planes quedaron suspendidos.

El 2026 vino con buenas noticias y una fortuna en premios El inicio de 2026 trajo un giro inesperado. Salt resultó ganador en la Lotería de Códigos Postales del Reino Unido, un sistema que reparte premios entre vecinos de una misma zona. En esta ocasión, el código postal de Greatstone compartió un pozo total de 1 millón de libras, distribuido entre varios participantes.

Salt contaba con tres boletos, lo que le permitió recibir un premio individual de 115.383 libras esterlinas, equivalentes a unos 145 mil dólares. Si bien no se trató de un premio único ni extraordinario en términos globales, el monto representó un respaldo económico decisivo para la pareja, especialmente después del año que habían atravesado. El dinero fue destinado a reforzar su fondo de jubilación, reprogramar el viaje a Tenerife que había quedado trunco por la internación y ayudar económicamente a su familia.

