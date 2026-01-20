Murió Valentino Garavani: la fortuna de 1.500 millones, un castillo, un crucero y colección de arte que recibirán sus herederos

El diseñador italiano marcó la moda de alta costura durante más de seis décadas y vistió a figuras como Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor y reinas europeas.

Sin descendencia directa, el destino de su fortuna se resolverá vía testamento y Giancarlo Giammetti aparece entre los posibles beneficiarios.

Valentino Garavani murió a los 93 años en su residencia de Roma y el mundo de la moda despide a uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX.

Creador de la firma "Valentino" y referente de la alta costura, el italiano construyó un patrimonio estimado en 1.500 millones de dólares , a lo largo de más de seis décadas de trabajo .

Así, la noticia de su fallecimiento activó el interés por el destino de una fortuna que incluye propiedades históricas en Europa , residencias en las capitales más exclusivas del mundo, un crucero privado y una valiosa colección de arte . ¿Quién la heredará? A continuación, conocé los detalles.

La muerte de Valentino Garavani abre una etapa de preguntas sobre la sucesión de su patrimonio. A diferencia de otros grandes nombres de la moda, el diseñador no tuvo hijos ni se casó , por lo que n o existen herederos directos en el sentido tradicional.

Esta situación convierte al testamento, cuyo contenido todavía no es público , en la pieza central para definir el futuro de su fortuna.

Durante décadas, el italiano compartió su vida personal y profesional con Giancarlo Giammetti, cofundador de la casa Valentino y figura clave en la construcción de este imperio económico.

valentino y giancarlo

Aunque Giammetti no es heredero legal automático, su cercanía y rol empresarial lo posicionan como uno de los nombres centrales en cualquier esquema de distribución patrimonial, ya sea como beneficiario directo o como administrador de activos.

valentino y giancarlo

Otra parte relevante del legado podría quedar bajo la Fundación Valentino Garavani, creada para preservar, difundir y proteger su obra artística y cultural. No se descarta que parte de las propiedades, archivos, piezas de colección y bienes culturales pasen a manos de esta institución, garantizando la continuidad de su influencia.

valentino garavani

Todo los objetos de valor que coleccionó Valentino Garavani

Además de diseñador, Valentino Garavani fue coleccionista de arte, arquitectura y objetos únicos. Gran parte de su fortuna fue reinvertida en bienes tangibles, especialmente en propiedades históricas y piezas de alto valor, transformando sus residencias en museos privados.

Entre ellos, se destaca el Château de Wideville, un castillo del siglo XVII ubicado en las afueras de París. Allí, Valentino reunió una colección de arte oriental, porcelanas antiguas, esculturas, mobiliario histórico y textiles raros, cuidadosamente seleccionados durante décadas.

Château de Wideville

En Italia, el diseñador era dueño de Villa La Vignola, una mansión situada sobre la Vía Apia de Roma, rodeada de jardines históricos. A esto se sumaban un chalet en Gstaad, utilizado como refugio invernal, y departamentos de lujo en Londres y Nueva York, todos decorados con obras originales.

Otro de los símbolos de su estilo de vida fue el crucero privado TM Blue One. El yate formaba parte de un modo de vida marcado por los viajes entre Europa y Estados Unidos.