El robot que vas a querer tener en tu casa: un invento que puede mejorar tu rutina

El nuevo invento que facilitará la vida de muchas personas. LG

La tecnología avanza a pasos agigantados y millones de personas buscan constantemente que estos progresos puedan facilitar su día a día. Las empresas dedican mucho tiempo y recursos a crear los mejores inventos para mejorar la calidad de vida de sus clientes.

Pero una de estas compañías ha ido mucho más allá, con el desarrollo de una herramienta que hará que muchos se olviden de las responsabilidades cotidianas del hogar. Algo cuestionado previo a su lanzamiento, ya hay un debate acerca de si es realmente necesario o no.

Cloid LG 1 El invento que promete revolucionar las tareas domésticas ha generado un fuerte debate. LG El robot humanoide que te ayudará en las tareas domésticas LG presentó CLOiD, un robot doméstico humanoide diseñado para encargarse de tareas como cocinar, lavar ropa, ordenar objetos y gestionar electrodomésticos dentro del hogar. El desarrollo forma parte de la visión “Zero Labor Home” de la compañía, que apunta a delegar las rutinas del hogar en sistemas automatizados de alto nivel tecnológico, respaldados por inversiones de millones de dólares en inteligencia artificial y robótica.

El robot fue anunciado oficialmente y tendrá su primera presentación pública en el CES 2026, en Las Vegas. CLOiD puede desplazarse por la casa mediante una base con ruedas y cuenta con un torso móvil, dos brazos articulados con siete grados de libertad y manos con cinco dedos independientes, lo que le permite agarrar utensilios, doblar ropa o manipular objetos con precisión.

Su funcionamiento se apoya en un sistema de IA física que combina reconocimiento visual, procesamiento de lenguaje y ejecución de acciones. Según la compañía, CLOiD fue entrenado con decenas de miles de horas de datos vinculados a tareas domésticas, lo que le permite aprender rutinas, reconocer electrodomésticos y adaptarse al estilo de vida de cada usuario, incluso interactuando a través de comandos de voz y aplicaciones móviles.

Embed - LG CLOiD: Un ROBOT capaz de doblar la ropa, cocinar y más | El Recuento Los expertos no están de acuerdo con este invento A pesar del avance tecnológico, distintos especialistas advierten que la llegada de robots humanoides a los hogares todavía presenta riesgos importantes. Investigaciones académicas recientes pusieron a prueba robots domésticos en situaciones reales, como asistencia en la cocina o ayuda a personas mayores, y detectaron fallas graves en los sistemas de inteligencia artificial que los controlan. Los estudios señalan que el principal problema no está en el hardware, sino en los modelos de IA que interpretan órdenes y toman decisiones. En varios casos, los sistemas evaluados aprobaron comandos potencialmente peligrosos, incumplieron controles básicos de seguridad y mostraron comportamientos inadecuados frente a personas vulnerables, lo que encendió alertas dentro de la comunidad científica. Por este motivo, los expertos sostienen que antes de una adopción masiva se deberían aplicar certificaciones independientes y estándares de seguridad similares a los exigidos en la medicina o la aviación. Esto podría retrasar su llegada al mercado, pero permitiría reducir riesgos en un contexto donde las empresas ya destinan millones a acelerar el desarrollo de estos robots domésticos.

