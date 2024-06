Quién fue Guillermo I, el rey de Inglaterra más rico de la historia que acumuló una fortuna más grande que la de Jeff Bezos y Elon Musk

El evento más significativo de la vida de Guillermo fue la conquista de Inglaterra en 1066. Tras la muerte del rey Eduardo el Confesor sin herederos directos, surgieron varios pretendientes al trono inglés, incluido Guillermo, quien afirmó que Eduardo le había prometido la corona. En enero de 1066, el Witenagemot (consejo de nobles ingleses) eligió a Harold Godwinson como rey, lo que Guillermo consideró una traición.

Guillermo reunió un gran ejército y el 28 de septiembre de 1066 desembarcó en Pevensey, en la costa sur de Inglaterra. El 14 de octubre de 1066, en la famosa Batalla de Hastings, Guillermo derrotó a las fuerzas de Harold, quien murió en combate. Esta victoria aseguró el camino de Guillermo hacia el trono inglés.

El 25 de diciembre de 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster. Su reinado marcó el comienzo de una nueva era en la historia inglesa, con profundas transformaciones políticas, sociales y culturales.

De cuánto fue la fortuna de Guillermo I de Inglaterra

El Rey continuó recaudando el danegeld, un impuesto a la tierra, la única tasa universal en Europa occidental en esa época. Este era un tributo anual basado en el valor de las tierras de cada propietario y su monto variaba según las necesidades económicas del gobierno real. Las monedas inglesas tenían un alto contenido de plata y se reacuñaban obligatoriamente cada tres años. En cambio, la moneda normanda contenía menos plata, era de menor calidad artística y raramente se reacuñaba. Además, en Inglaterra, no se aceptaban como moneda de curso legal aquellas acuñadas fuera de la isla, mientras que en el continente ocurría lo contrario. No hay evidencia de que los peniques ingleses circularan por el continente, lo que indica que no se hizo mucho esfuerzo para integrar los sistemas monetarios de Normandía e Inglaterra.

Además de los impuestos, el gobierno de Guillermo se enriqueció gracias a los grandes latifundios de Inglaterra. Como heredero del rey Eduardo el Confesor, todas las tierras reales pasaron a manos de Guillermo, a las que se sumaron las vastas posesiones de la familia del derrotado Haroldo. Esto convirtió al rey de origen normando en el mayor terrateniente de toda la historia de Inglaterra, con mucha diferencia.

Quién es Fernando Martin, el expresidente del Real Madrid que perdió su fortuna por no hacerle caso a su familia

Fernando Martín Álvarez es un empresario español dedicado especialmente al sector inmobiliario. Fue dueño de la empresa Martinsa y accionista de Telefónica, Unión Fenosa, BBVA y Banco Santander. Su ascenso económico y su relación estrecha con Florentino Pérez fueron suficientes para que éste se ganara su confianza y pensara en él como sucesor en la presidencia del Real Madrid en el año 2006, cuando Florentino tuvo que renunciar por malos resultados futbolísticos.

Nacido en Trigueros del Valle, Valladolid el 30 de mayo de 1947. Allí estudió la licenciatura en Ciencias Químicas e ingresó a la política a través del partido Unión de Centro Democrático, donde fue secretario provincial.