Vinos: el grupo Peñaflor compra un distribuidor líder en Inglaterra y acelera su expansión internacional

Junto con un socio estadounidense, la bodega de la familia Bemberg avanza en su objetivo de posicionarse entre las cinco principales compañías del sector a nivel mundial.

Trapiche, ubicada en Mendoza, es una de las bodegas emblemáticas del Grupo Peñaflor.

El holding internacional Terold Invest , controlante del Grupo Peñaflor en la Argentina y de WX Brands en Estados Unidos , anunció la adquisición de Off-Piste Wines , uno de los mayores comercializadores y distribuidores de vinos del mercado británico.

La operación marca un nuevo paso en la estrategia de expansión internacional del holding y consolida su presencia en el mercado del Reino Unido, uno de los más relevantes y competitivos de la industria global del vino.

La operación se inscribe en una hoja de ruta definida por la familia Bemberg -accionista controlante del holding- orientada a construir una plataforma vitivinícola global diversificada , con ambición de posicionarse entre las cinco principales compañías del sector a nivel mundial.

La compañía presentó la compra de Off-Piste Wines como un movimiento estratégico en esa dirección, no sólo por el volumen que incorpora sino por el tipo de negocio que suma: “una compañía ágil, innovadora y con fuerte inserción” en todos los canales del mercado británico.

Fundada en 2007 y con sede en Cheltenham, Off-Piste Wines desarrolla un modelo centrado en marcas y tendencias de consumo , con un portafolio que incluye etiquetas como Most Wanted, identificada como la marca número uno de vino en lata en el Reino Unido.

Además tiene The Wanderer y otras líneas de alto rendimiento. La compañía comercializa cerca de 3 millones de cajas de 9 litros al año y cuenta con presencia en supermercados, mayoristas, tiendas de conveniencia y el canal gastronómico, lo que le otorga una capilaridad comercial significativa en el país.

Con esta adquisición, según se informó, Terold Invest alcanza una escala relevante en el Reino Unido, donde los volúmenes combinados lo ubican entre las diez compañías más importantes del mercado.

Se trata de un salto cualitativo en un territorio considerado clave no solo por su tamaño sino por su rol como “hub” de innovación dentro de la industria del vino, donde la velocidad de ejecución, la diferenciación de marcas y la cercanía con el consumidor resultan factores determinantes para competir.

Desde el grupo destacan que “la complementariedad” entre las capacidades de Off-Piste Wines y la estructura global del holding constituye uno de los principales activos de la operación.

Por un lado, la empresa británica aporta una red comercial consolidada, expertise en desarrollo de marcas y conocimiento del consumidor local. Por otro, Terold Invest suma escala productiva, acceso a abastecimiento global y una cartera de marcas internacionales que abarca desde la Argentina hasta Estados Unidos.

En ese sentido, el portafolio conjunto se amplía con etiquetas emblemáticas de Grupo Peñaflor como Trapiche, Finca Las Moras y El Esteco, junto con el crecimiento sostenido en el mercado estadounidense de Bread & Butter, perteneciente a WX Brands, que el holding adquirió en 2021.

A estas se agregan las marcas de Off-Piste Wines, que ya cuentan con posicionamiento en el Reino Unido, generando una oferta diversificada que busca alinearse con las preferencias del consumidor moderno, aseguran en el grupo.

Cómo opera Off-Piste Wines en el mercado británico

Uno de los aspectos más valorados por Terold Invest en la compañía adquirida es su modelo operativo flexible, basado en una estrategia de abastecimiento global.

Off-Piste Wines compra vino en más de diez países y lo embotella en el Reino Unido, lo que le permite adaptarse con rapidez a las tendencias del mercado, lanzar nuevos productos en distintos formatos -como latas o presentaciones alternativas- y competir en diferentes segmentos de precio. Este esquema, según el grupo, será clave para acelerar la expansión de su portafolio en Europa.

El CEO de Terold Invest, Gustavo Sampayo, define la operación como “altamente estratégica” y señala que Off-Piste Wines logró construir “un negocio excepcional en el Reino Unido, combinando solidez comercial con una clara trayectoria de innovación”.

En esa línea, remarca que la integración abre oportunidades para incrementar las exportaciones desde la Argentina y Estados Unidos hacia el mercado británico, al tiempo que fortalece la presencia del portafolio global del holding.

La continuidad del equipo directivo de Off-Piste Wines forma parte central del acuerdo. La compañía seguirá siendo liderada por su CEO, Andy Talbot, lo que “garantiza estabilidad en la gestión” y permite capitalizar el crecimiento alcanzado en los últimos años, explicaron.

Este esquema responde a una lógica frecuente en las adquisiciones del grupo, que busca preservar el conocimiento local y la dinámica propia de cada mercado.

Grupo Peñaflor y la búsqueda de sumar escala internacional

La operación también refleja una tendencia más amplia en la industria vitivinícola internacional, marcada por procesos de consolidación y búsqueda de escala.

En un contexto de cambios en los hábitos de consumo, presión sobre los costos y creciente competencia entre marcas, los grupos globales avanzan en adquisiciones que les permitan diversificar mercados, optimizar estructuras y ganar presencia en plazas estratégicas.

El Reino Unido ocupa un lugar central en ese mapa. Se trata de uno de los principales importadores de vino del mundo, con un mercado altamente fragmentado y exigente, donde conviven grandes cadenas de supermercados, distribuidores especializados y un canal gastronómico dinámico.

Además, funciona como un laboratorio de tendencias, especialmente en formatos innovadores y propuestas orientadas a consumidores más jóvenes.

Para Grupo Peñaflor, la operación representa una nueva etapa en su proceso de internacionalización. La compañía argentina, que exporta más de 150 millones de dólares anuales y tiene presencia en más de 90 países, se posiciona como el principal exportador de vino embotellado del país y el mayor productor mundial de Malbec.

Con más de 3.000 hectáreas de viñedos y alrededor de 2.900 empleados, el grupo consolidó en los últimos años una estrategia de expansión basada en adquisiciones y desarrollo de marcas en mercados clave.